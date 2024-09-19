شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد حظره.. عودة X إلى العمل مؤقتًا لبعض الأشخاص فى البرازيل والان مع تفاصيل الخبر

عاد X للعديد من الأشخاص في البرازيل، بعد أكثر من أسبوعين من حظر الخدمة في البلاد.

وهذا التغيير لا يعنى أن حكومة البرازيل قد عكست موقفها بشأن المنصة المملوكة لإيلون موسك ووافقت على وجودها ، ولكن يبدو أن X قد بدأ في استخدام خدمة DNS الخاصة بـ Cloudflare، والتي تساعد الشبكة الاجتماعية حاليًا على تجنب قيود الحكومة البرازيلية، على الرغم من أنه من غير الواضح إلى متى سيستمر هذا الأمر.

وفي بيان، وصف متحدث باسم X الأمر بأنه استعادة مؤقتة وغير مقصودة للخدمة" في البلاد، ومن المتوقع أن يتعذر الوصول إليه مرة أخرى "قريبًا".

وتم حظر X في البرازيل منذ نهاية أغسطس، عندما أمر قاضي المحكمة العليا Alexandre de Moraes مزودي خدمة الإنترنت في البلاد بحظر X بعد أشهر من الخلاف العلني مع Musk بسبب رفض X حظر حسابات معينة.

وأثر الخلاف أيضًا على شركة Starlink المملوكة لشركة SpaceX، والتي تم تجميد حساباتها المصرفية البرازيلية وسط النزاع.

وقال متحدث باسم X في بيان: "عندما تم إغلاق X في البرازيل، لم تعد بنيتنا التحتية لتوفير الخدمة لأمريكا اللاتينية متاحة لفريقنا ، ولمواصلة تقديم الخدمة المثلى لمستخدمينا، قمنا بتغيير مزودي الشبكة.

وأدى هذا التغيير إلى استعادة الخدمة المؤقتة وغير المقصودة للمستخدمين البرازيليين ونتوقع عدم إمكانية الوصول إلى المنصة مرة أخرى في البرازيل قريبًا، فإننا نواصل جهود العمل مع الحكومة البرازيلية للعودة قريبًا جدًا لشعب البرازيل.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن X بدأ في العودة إلى الإنترنت للعديد من الأشخاص في البرازيل يوم الأربعاء، على الرغم من أن الخدمة لا تزال غير متسقة إلى حد ما.

وذكرت صحيفة التايمز أن انتقال الشركة إلى Cloudflare هو الذي مكنها من العودة مؤقتًا على الأقل وفي الوقت الحالي، من المرجح أن يكتشف مزودو خدمة الإنترنت البرازيليون كيفية الاستمرار في الامتثال لأمر المحكمة.

وفي حالة فشلها، فمن المرجح أن تبحث السلطات البرازيلية عن طرق جديدة لفرض الحظر وفرض المنظمون في البلاد غرامات باهظة على المستخدمين الذين يحاولون الالتفاف على الحظر المفروض في البلاد باستخدام شبكات VPN.