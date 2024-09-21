شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: iPad 2025 سيكون أول أجهزة أبل تحتوى على شرائح 5G والان مع تفاصيل الخبر

تتخذ شركة أبل خطوات جديدة تجاه تطوير شرائح الشبكة الخاصة بها، فقد تكون أجهزة iPad القادمة لعام 2025 هي الأجهزة الأولى التي تتميز بشرائح Wi-Fi الداخلية من أبل، ما يمثل خطوة كبيرة بعيدًا عن موردها الحالي Qualcomm.

ووفقًا لما ذكره موقع "Phone arena"، تهدف الشركة أيضًا إلى تقليل اعتمادها على Qualcomm من خلال دمج شرائح 5G الخاصة بها.

من المرجح أن يهدف هذا التحول الاستراتيجي إلى منح أبل المزيد من التحكم في أجهزتها وسلسلة التوريد، على غرار انتقالها من Intel إلى معالجات M-series الخاصة بها لأجهزة Mac.

على الرغم من أن شريحة 5G من أبل تقترب من الاكتمال، إلا أن الشركة لا تزال تواجه تحديات في دمج تقنية mmWave، ولكى يتم التغلب على هذه العقبات، قد تحتاج أبل إلى الاستمرار في الاعتماد على Qualcomm في جوانب معينة من اتصال 5G.

لا يزال مستقبل هذه الشراكة غير مؤكد، حيث من المقرر أن تنتهي الصفقة الحالية لشركة أبل مع Qualcomm في عام 2027.

يجلب طرح شرائح الشبكة الداخلية لشركة أبل العديد من الفوائد، حيث يمكن أن يسمح للشركة بتحسين أجهزتها لتطوير الأداء وكفاءة الطاقة، مما قد يؤدي إلى عمر بطارية أطول وتحسين الاتصال بالشبكة.

ويمكن أن يقلل من اعتماد أبل على الموردين من جهات خارجية، مما يمنحها المزيد من التحكم في تطوير منتجاتها وسلسلة التوريد.