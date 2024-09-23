شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو موبايلك اتسرق.. خطوة بخطوة إزاى ترجعه من تانى لهواتف الأيفون والأندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع ارتفاع معدلات حوادث سرقة الهواتف المحمولة، طالب مستخدمو أجهزة iPhone وAndroid، بضرورة إجراء 10 تغييرات في الإعدادات لمنع سرقة هاتفك مع ارتفاع حالات اختطاف الهواتف.

جرائم سرقة الهواتف الذكية الأكثر في العالم

وطالبت الأجهزة الأمنية، شركات الهواتف، بتقديم حلول بشأن كيفية معالجة السرقات وإعادة البيع غير القانوني، حيث يتم إعادة بيع غالبية الهواتف، وينتهي بها الأمر في الأسواق من جديد.

طرق لحماية هاتفك من السرقة

ويشير التقرير إلى أن الهواتف تحتوي على بيانات يمكن أن تكون ذات قيمة بالنسبة لعصابات السرقة، بدءًا من المعلومات المصرفية وحتى حسابات وسائل التواصل الاجتماعي.وتسعى الحكومات بالتنسيق مع شركات الهواتف الذكية لجعل الأجهزة المسروقة غير قابلة للاستخدام بشكل دائم في حالة سرقتها أو فقدها، مع طرح طرق لحماية نفسك وجهازك في هذه الأثناء.

نصائح لاستعادة هاتفك المسروق

وقال بوجدان بوتيزاتو، مدير أبحاث التهديدات وإعداد التقارير في شركة الأمن السيبراني Bitdefender، إن هناك 10 ميزات يمكن لمالكي iPhone وAndroid تمكينها وتعطيلها لجعل أجهزتهم أكثر أمانًا في حالات السرقة.

ونصح بضرورة التأكد من تنشيط ميزة Find My على جهازك، والتى تتيح لك تتبع هاتفك أو قفله أو مسحه عن بعد في حالة فقدانه أو سرقته.

كيف يمكن لمستخدمي إيفون استعادة هاتفهم المسروق؟

وبالنسبة لمستخدمي iPhone، يمكن القيام بذلك باتباع الخطوات التالية:

1. افتح تطبيق الإعدادات.

2. إضغط على اسمك، ثم اضغط على Find My.

3. إذا كنت تريد أن يعرف الأصدقاء والعائلة مكانك، فقم بتشغيل "مشاركة موقعي".

4.إضغط على "العثور على الـ [الجهاز]" ثم قم بتشغيل الخاصية

5. لرؤية جهازك حتى عندما يكون غير متصل بالإنترنت، قم بتشغيل "العثور على شبكتي".

6. لإرسال موقع جهازك إلى Apple عندما تكون البطارية منخفضة، قم بتشغيل "إرسال آخر موقع".

7. إذا كنت تريد أن تتمكن من العثور على جهازك المفقود على الخريطة، فتأكد من تشغيل خدمات الموقع.

8. انتقل إلى الإعدادات، ومنها الخصوصية والأمان، ثم خدمات الموقع، ثم قم بتشغيل خدمات الموقع.

نصائح لمستخدمي أندرويد لاستعادة الهواتف المسروقة

ويجب على مالكي Android اتباع التعليمات التالية:

1. افتح تطبيق الإعدادات.

2. إضغط على القياسات الحيوية والأمن.

3.إضغط على "العثور على جهازي"، ثم اضغط على المفتاح لتشغيله.

4. قم بتعيين رمز مرور قوي

كما نصح أيضا المستخدمين بضرورة استخدام رمز مرور "قوي" أو المصادقة البيومترية مثل Face ID أو Touch ID أو مسح بصمات الأصابع لمنع الوصول غير المصرح به.

واكد على أهمية خاصية تمكين المسح عن بعد، والتي تتيح هذه الميزة، الموجودة على نظامي iOS Find My iPhone وAndroid Find My Device، للمستخدمين مسح محتويات هواتفهم من بعيد.