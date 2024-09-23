شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما الذي يمكن توقعه في Meta Connect 2024 ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد Meta مؤتمرها السنوي للمطورين Connect الأسبوع المقبل، وستعرض مجموعة من أجهزة الواقع الافتراضي والواقع المعزز المتوقعة وربما المفاجئة - إلى جانب ما قد يكون عرضًا ضخمًا لـ Meta AI يضم أحدث نموذج لغة كبير Llama ومولد صور للشركة في تطبيقات مثل WhatsApp.

ومع توقف Meta عن استخدام الأدوات المخصصة لمرشحات الواقع المعزز، فقد ينتهي بنا الأمر إلى رؤية مجموعة كاملة جديدة من أدوات المطورين المصممة لتسخير تجارب الذكاء الاصطناعي التوليدية، وربما يجتمع كل هذا معًا في الدفعة الكبيرة القادمة من Meta نحو أفكار الواقع البديل (والتي تحمل نفس الاسم) في metaverse، بما في ذلك تحديثات Horizon Worlds المهمة.

ومع ذلك، فإن المنتجات الأكثر ترقبًا المتوقع ظهورها خلال المؤتمر هي خليفة Meta Quest 3 وربما تحديثات Meta وRaybans، وهي نظارات ذكية رائعة جدًا، ونأمل أن نرى نظارات الواقع المعزز "Orion" المزعومة.

متى يقام مؤتمر Meta Connect 2024

يبدأ مؤتمر Meta للمطورين Connect لهذا العام يوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024، وينتهي في اليوم التالي يوم الخميس 26 سبتمبر، وسيبدأ المؤتمر بالكلمة الرئيسية Connect، التي يترأسها الرئيس التنفيذي لشركة Meta مارك زوكربيرج، في الساعة 1 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، تليها على الفور كلمة رئيسية للمطورين في الساعة 2 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ولدى Meta جدول برنامج كامل على موقع Connect.

كيفية مشاهدة Meta Connect 2024

سيتم بث الكلمة الرئيسية Meta Connect مباشرة على موقع Meta Connect الرسمي، وإذا كنت مستخدمًا لسماعات Quest، فيمكنك أيضًا مشاهدتها على Horizon Worlds، وبعد الكلمات الرئيسية، يمكنك المشاركة في جلسات المطورين المباشرة للغوص العميق في الذكاء الاصطناعي والواقع المختلط على Facebook.

ما الذي يمكن توقعه في Meta Connect 2024

أكثر ما يثير الإثارة في Meta هو أنها تحمل مفاتيح أقرب شيء إلى سماعات الواقع الافتراضي السائدة مع Quest 2 وQuest 3، ومع ذلك، بدأ الأخير بسعر مرتفع للغاية (500 دولار مقارنة بـ Quest 2 التي يبلغ سعرها الآن 200 دولار) ولم يكن به تمرير فيديو واقع معزز حاد للغاية، والآن نتوقع إصدارًا أرخص، Quest "3S"، والذي قد يُباع بسعر رخيص يصل إلى 299.99 دولارًا، وفقًا للتسريبات.

وتمتلك Meta أيضًا سماعات رأس VR جديدة أخرى في طور الإعداد، بما في ذلك Quest 4 الجديدة لعام 2026 وشيء على مستوى احترافي مصمم للحوسبة المكانية يُطلق عليه داخليًا اسم "La Jolla" لعام 2027. وتشير التقارير الأخيرة إلى أن خطط الأخير قد تكون الآن معلقة، خاصة وأن Vision Pro من Apple التي تبلغ تكلفتها 3500 دولار تكافح لكسب الزخم، وقد لا نرى هذه النماذج على وجه التحديد في Connect، ولكن قد تظهر نماذج أخرى في طور الإعداد.

توقع تحديثًا لنظارات Ray-Ban Meta الذكية المستقبلية في Connect أيضًا، وتبدو النظارات الحالية نظيفة وليست سميكة للغاية، لكنها ناضجة للتحديث التكراري، حتى لو لم تكن هناك قدرات الواقع المعزز قادمة، وتستجيب النظارات لأوامرك باستخدام Meta AI، لذا توقع تجارب مساعد دردشة جديدة في الطريق.

وتعمل Meta أيضًا على نظارات واقع مختلط جديدة يطلق عليها داخليًا اسم "Orion"، والتي يمكننا أن نتوقع لمحة منها على الأقل، وسمحت Snap مؤخرًا بارتداء نظارات الواقع المعزز الجديدة، لكن هذه النظارات مخصصة للمطورين فقط، ووصفها مهندس Snap السابق في المشروع بأنها "سيئة بشكل واضح".