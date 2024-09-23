شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نيويورك تايمز: مصمم أبل السابق يعمل مع سام ألتمان لإنشاء أجهزة الذكاء الاصطناعي والان مع تفاصيل الخبر

أكد جونى إيف مصمم آبل السابق أنه يعمل مع الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI سام ألتمان في مشروع أجهزة الذكاء الاصطناعي، وجاء التأكيد اليوم كجزء من ملف تعريف إيف في صحيفة نيويورك تايمز، بعد ما يقرب من عام من الإبلاغ لأول مرة عن إمكانية التعاون بين ألتمان ومصمم Apple القديم.

لا توجد الكثير من التفاصيل حول المشروع، ويقال إن إيف التقى ألتمان من خلال بريان تشيسكي، الرئيس التنفيذي لشركة Airbnb، ويتم تمويل المشروع من قبل إيف وشركة Emerson Collective، وهي شركة لورين باول جوبز.

وذكرت صحيفة التايمز أنها قد تجمع مليار دولار من التمويل بحلول نهاية العام، لكنها لم تذكر ماسايوشي سون، الرئيس التنفيذي لشركة SoftBank الذي أشيع العام الماضي أنه استثمر مليار دولار في المشروع .

ويضم المشروع 10 موظفين فقط حاليًا، ولكن من بينهم تانج تان وإيفانز هانكي، وهما شخصان رئيسيان عملا مع إيف على تصميم الآيفون ، وتتولى شركة LoveFrom، التي يملكها إيف، مهمة تصميم الجهاز، وفقًا للتقرير.

ويُقال إن الفريق يعمل الآن في مبنى مكاتب مساحته 32000 قدم مربع في سان فرانسيسكو، وهو جزء من شريط عقاري بقيمة 90 مليون دولار اشتراه إيف في مبنى واحد في المدينة.

أما بالنسبة للجهاز نفسه، تقول صحيفة التايمز إن إيف وألتمان ناقشا "كيف أن الذكاء الاصطناعي التوليدي جعل من الممكن إنشاء جهاز حوسبة جديد لأن التكنولوجيا يمكنها أن تفعل المزيد للمستخدمين مقارنة بالبرمجيات التقليدية" بسبب قدرتها على التعامل مع الطلبات المعقدة.

في العام الماضي، ترددت شائعات مفادها أن هذا الجهاز مستوحى من تقنية شاشة اللمس وجهاز آيفون الأصلي.

لكن يبدو أن التفاصيل الدقيقة لم تُحدَّد بعد ، فقد قال مارك نيوسون، المؤسس المشارك لشركة LoveFrom، لصحيفة نيويورك تايمز إن منتج الذكاء الاصطناعي ومتى سيُطرح في السوق لا يزال قيد الدراسة.