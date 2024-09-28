شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رحلة تطور روبوت الدردشة فى جوجل من Bard لـ Gemini والان مع تفاصيل الخبر

أصبح الذكاء الاصطناعي في وقتنا الحالي يهيمن على عناوين الأخبار بسبب أفكاره المبتكرة وقدراته الجذابة، وشاركت جوجل بروبوتها الخاص لللدردشة، الذى ظهر في صورة Bard، كأول روبوت دردشة يتم إصداره من الشركة والذى تم إعادة تسميته فيما بعد بـ"Gemini".

اتسم أداء Bard الأولي بأنه ضعيفًا، فمنذ ظهوره التجريبى إلى إطلاقه الرسمي، سعى المستخدمون لجعل برنامج الدردشة الآلي يقدم معلومات دقيقة أو يتابع محادثة دون عطل، بينما يمكن الآن لبرنامج Gemini إجراء محادثات مفيدة تنافس برنامج ChatGPT، مع إنتاج الصور، وتوفير تكامل سلس مع جوجل Workspace.



حسنت جوجل برنامج Bard بشكل كبير منذ إطلاقه، بما في ذلك إعادة تسميته بـ Gemini، وهو اسم نموذج اللغة الكبير (LLM) الذي يعمل على تشغيله، "Gemini pro 1.0" ، فبرنامج Bard قبل عام ليس هو برنامج Gemini الذي يمكنك استخدامه اليوم، على الرغم من أنه لا يزال يعاني من أخطائه.



أصبح برنامج Gemini الآن برنامج دردشة آلي مساعد؛ فإنه يعد أداة ذكاء اصطناعي توليدية يمكنها إنشاء نص لكل شيء من رسائل الغلاف والواجبات المنزلية إلى أكواد الكمبيوتر وصيغ Excel وإجابات الأسئلة والترجمات التفصيلية مثل ChatGPT، ويستخدم Gemini الذكاء الاصطناعي لتوفير استجابات محادثة تشبه الإنسان عند المطالبة بذلك.

لماذا تمت إعادة التسمية إلى Gemini بالتحديد؟



تعتبر عملية تغيير الاسم من Bard إلى Gemini دليل على التطور السريع في مجال الذكاء الاصطناعي، فتسعى جوجل لاستمرار تحسين قدرات نماذجها اللغوية الكبيرة، وتقديم تجارب مستخدم أفضل.

ما علاقة دردشة Gemini ببرج الجوزاء؟

يرى البعض أن دردشة جوجل "Gemini" تسمى استنادا على برج الجوزاء، مبررين سبب ذلك في عدة نقاط، منها:



- الرمز الفلكي: "Gemini" في علم الفلك يعني الجوزاء وهو إحدى الأبراج الإثني عشر، وترمز إلى التوأمة والاتصال والتفاعل، وهذا الرمز يتناسب بشكل كبير مع طبيعة روبوتات الدردشة التي تعتمد على التفاعل مع المستخدمين وتقديم استجابات شبيهة بالإنسان.



- التكامل والاتصال: كونه برج الجوزاء، فإن "Gemini" يرمز إلى التكامل والاتصال بين شخصين أو شيئين، وهذا يعكس قدرة الروبوت على فهم سياق المحادثة والتفاعل مع المستخدم بطريقة سلسة ومتكاملة.



- التنوع والمرونة: برج الجوزاء يتميز بتنوع شخصيته ومرونته، وهذه الصفات تعكس قدرة روبوت "Gemini" على التعامل مع مجموعة واسعة من المهام والاستفسارات.



- الذكاء المزدوج: يمكن تفسير اسم "Gemini" على أنه يشير إلى الذكاء المزدوج للروبوت، حيث يجمع بين قدرات الفهم اللغوي والقدرة على التعلم والتطور.



ويعد اسم "Gemini" هو اختيار دقيق يعكس الميزات والقدرات التي يتمتع بها هذا الروبوت الجديد، فهو يرمز إلى التفاعل، والتكامل، والتنوع، والذكاء، مما يجعله اسمًا مناسبًا جدًا لهذا التطور التكنولوجي.