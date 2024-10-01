شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اسعار العملات الرقمية اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر.. بيتكوين تقارب الـ64 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار العملات الرقمية خلال تداولات اليوم الثلاثاء، بعد أن تراجعت بشكل حاد في ختام تعاملات آخر جلسات سبتمبر أمس، حيث انخفضت "بيتكوين" بنسبة 3.7% خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بينما تمكنت كل من "إيثيريوم" و"سولانا" من الاحتفاظ بمستوياتها بشكل نسبي، مع تراجعات بلغت 2.8% و1.9% على التوالي.

واستقرت عملة "بيتكوين" عند 63,925 دولار، بينما يتم تداول "إيثيريوم" أعلى 2,600 دولار، وفق بيانات منصة "كوين ديسك".

وتشهد أسواق العملات الرقمية تباينا بعد أن خفف رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، من توقعات خفض أسعار الفائدة بشكل كبير.

وقال باول، إن الخفض الأخير في سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية لا ينبغي تفسيره على أنه إشارة إلى أن التحركات المستقبلية ستكون قوية، بل يشير في الواقع إلى أن التحركات التالية ستكون أصغر.

وأكد أنه وزملاؤه سيسعون إلى تحقيق التوازن بين خفض التضخم ودعم سوق العمل، والسماح للبيانات بتوجيه التحركات المستقبلية.