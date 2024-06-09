تسريب مذهل يكشف عن تحسينات غير مسبوقة في لعبة GTA 6

الرياض - أميرة القحطاني - أعلنت شركة روكستار عن خطوة جديدة لتعزيز واقعية الألعاب من خلال تقديم نظام ذكاء اصطناعي مبتكر في لعبة GTA 6. يهدف هذا النظام إلى تحسين تعبيرات وجوه الشخصيات لتتناسب مع الظروف المحيطة والإصابات التي يتعرضون لها.

نظام ذكاء اصطناعي مبتكر في لعبة GTA 6 لتحسين تعبيرات وجوه الشخصيات

بحسب التفاصيل، سيلاحظ اللاعبون تغييرات جلية على وجوه الشخصيات عند مواجهتها لمواقف متنوعة. فمثلاً، إذا تعرضت الشخصية لإصابة خلال مطاردة مع الشرطة أو اشتباك مسلح مع عصابة، ستبدو تعابير وجهها مرهقة وخائفة. وفي الظروف الجوية السيئة كالأمطار أو العواصف، ستظهر الشخصيات وهي تشعر بالخوف والبرد.

براءة اختراع لشركة روكستار

بعد تسجيل هذا النظام الجديد كبراءة اختراع لشركة روكستار، يمتد تأثيره الكامل بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتكييف ملامح الوجوه مع الظروف المحيطة. هذه الخطوة تعكس التزام الشركة المستمر بتحسين تجربة اللعب وجعلها أكثر واقعية وتفاعلاً، وتبرز التزام روكستار بتقديم تجارب لعب فريدة من نوعها.

أفضل ميزة لـ لعبة جاتا 6

أما بالنسبة لأفضل ميزة يجب أن تأتي بها GTA 6، فأعتقد أن تكامل هذا النظام مع عوامل أخرى مثل الذكاء الاصطناعي للشخصيات والتطورات التكنولوجية في العالم المفتوح للعبة، سيكون محوريًا. قد تكون القدرة على تفاعل الشخصيات بشكل أعمق مع اللاعبين وتكييف سلوكها وتعبيرات وجوهها مع الأحداث المحيطة أحد السمات المميزة التي يمكن أن تجعل GTA 6 تجربة لعب استثنائية ومثيرة للاهتمام.