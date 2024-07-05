بافلو برجر تعلن عن فرص عمل لجميع المؤهلات وبرواتب مجزية

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن شركة بافلو برجر عن حاجتها إلى شغل بعض الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات، للعمل بفروع الشركة المختلفة بـ “السادس من أكتوبر – المقطم – التجمع الخامس – مصر الجديدة – مدينه نصر – المعادي – الشروق”، برواتب مجزية، بالإضافة إلى الحافز الشهري والإضافي، ونتابع الآن على الخليج 365 عرض تفاصيل الوظائف المطلوبة وطريقة التقديم عليها كالتالي: –

وظائف شركة بافلو برجر

مطلوب مساعد مدير مطعم، يشترط خبرة في مجال الفاست فود. مطلوب عضو فريق مطعم. مطلوب عمال إنتاج للعمل بمصنع العبور.

الشروط والمزايا

أوضحت الشركة أن الوظائف متاحة لجميع المؤهلات عليا ومتوسطة واقل من متوسط، ويشترط أن لا يزيد السن عن 35 سنة، وعلى المتقدم تقديم موقف واضح بالنسبة للخدمة العسكرية.

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وتقدم الشركة رواتب مجزية، بالإضافة إلى الإضافي والحافز الشهري، وحوافز ربع سنوية، كما توفر بدل انتقال لبعض الفروع وصرف زي عمل، كما توفر فرص للترقي بعد 6 اشهر، وأجازات سنوية وتدريب مدفوع، بالإضافة إلى تأمينات طبية واجتماعية.

كيفية التقديم على وظائف شركة بافلو برجر

للتقديم على الوظائف المطلوبة يرجى التسجيل من خلال الرابط التالي”وظائف شركة بافلو برجر “ثم الحضور إلى العنوان التالي: 60 شارع عبد الله العربي بالحي السابع – مدينة نصر – الدور الرابع بجوار سيارات الزاملي، يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024.