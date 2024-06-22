نتائج الثالث المتوسط العراق 2024 الدور الأول بجميع المحافظات العراقية بالخطوات عبر وزارة التربية العراقية ونتائجنا

الرياض - أميرة القحطاني - نتائج الثالث المتوسط 2024 في العراق من أكثر كلمات البحث ارتفاعًا في الآونة الأخيرة، حيث يترقب الطلاب والطالبات وأولياء الأمور إعلان نتائج الصف الثالث المتوسط 2024 في جميع المحافظات العراقية، وذلك لمعرفة مستوى أدائهم في الامتحانات الوزارية التي عقدت في بداية الشهر الحالي، وقد أعلنت وزارة التربية العراقية انه سيتم الإعلان عن نتائج امتحانات الثالث المتوسط بعد الانتهاء من تصحيح ورصد الدرجات.

كما أن الوزارة تسعى إلى تسهيل عملية الاستعلام عن نتائج امتحانات الصف الثالث المتوسط 2024، حيث ستتيحها فور الإعلان عنها على الموقع الإلكتروني للوزارة، أو عبر موقع نتائجنا، وذلك لتوفير النتائج لجميع الطلاب سواء بالرقم الامتحاني الخاص بالطالب أو من خلال نشر كشوف بصيغة PDF لكل محافظة.

موعد الإعلان عن نتائج الثالث المتوسط 2024

أعلنت مصادر انه من المقرر الإعلان عن نتائج الثالث متوسط 2024 خلال أيام، بجميع المحافظات العراقية، حيث لا تزال النتائج في مرحلة التصحيح والتدقيق، وسيتم رفعها عقب الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات، ليتم الإعلان عنها من خلال موقع الوزارة الإلكتروني أو عبر موقع نتائجنا، حيث تعتبر نتائج الثالث المتوسط من اهم النتائج بالعراق.

استخراج نتائج الثالث المتوسط 2024 في العراق عبر موقع وزارة التربية العراقية

كما أوضحنا سابقا سيتم إعلان النتائج عبر موقع وزارة التربية العراقية، ونتابع الآن خطوات استخراج نتائج الثالث متوسط 2024 عبر الموقع الرسمي للوزارة.

أولا نتوجه إلى موقع وزارة التربية العراقية.

ثم من الصفحة الرئيسية اضغط على “الاستعلام عن نتائج التلاميذ”.

تحديد المحافظة التابع إليها.

ثم قم بتحديد الصف الدراسي “الثالث المتوسط 2024”.

ثم ادخل الرقم الامتحاني الخاص بك.

ثم الضغط على عرض النتيجة.

رابط استخراج نتائج الثالث متوسط العراق 2024 بجميع المحافظات عبر موقع نتائجنا

يمكن الاستعلام عن نتائج الصف الثالث متوسط 2024 من خلال موقع نتائجنا، وهو إحدى المنصات الإلكترونية التي تعلن نتائج جميع المراحل التعليمية بالعراق، وللاستعلام عن النتائج اتبع الخطوات التالية:

ادخل إلى موقع نتائجنا.

وفي حالة ظهور النتيجة بمحافظتك ستجد تنزيل أمامها اضغط عليها.

سيتم تحويلك إلى صفحة أخرى اضغط على تنزيل النتائج.

بعد ذلك قم بتحديد المدرسة التابع لها.

سيتم تحميل الملف بصيغة Pdf وراجع درجاتك.

نتائج الثالث المتوسط 2024 بجميع المحافظات العراقية

بحسب مصادر رسمية سيتم الإعلان عن النتائج خلال أيام في جميع المحافظات العراقية، ويمكن الاطلاع على نتائج المحافظات التي أعلنت عن نتائجها عبر الجدول التالي، وسيتم تحديثه باستمرار حتى الإعلان عن النتائج بجميع المحافظات العراقية 2024.

المحافظة الحالة التنزيل نينوى في الانتظار قريبًا ديالى في الانتظار قريبًا الكرخ 1 في الانتظار قريبًا الكرخ 2 في الانتظار قريبًا الكرخ 3 في الانتظار قريبًا الرصافة 1 في الانتظار قريبَا الرصافة 2 في الانتظار قريبًا الرصافة 3 في الانتظار قريبًا النجف في الانتظار قريبًا ذي قار في الانتظار قريبًا القادسية في الانتظار قريبًا صلاح الدين في الانتظار قريبًا واسط في الانتظار قريبًا اربيل في الانتظار قريبًا السليمانية في الانتظار قريبًا دهوك في الانتظار قريبًا الأنبار في الانتظار قريبًا بابل في الانتظار قريبًا البصرة في الانتظار قريبًا كربلاء في الانتظار قريبًا كركوك في الانتظار قريبًا ميسان في الانتظار قريبًا المثنى في الانتظار قريبًا

سيتم تحديث الجدول فور إعلان النتائج في جميع المحافظات العراقية.