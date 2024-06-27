6 أسباب تجعلك تتناول الموز قبل التمرين

الرياض - أميرة القحطاني - هل ترغب في تناول الفاكهة أو تناول وجبة خفيفة صحية قبل روتين التمرين كل يوم؟ فكر في تناول الموز قبل التمرين، تعتبر هذه الفواكه الصحية من الوجبات الخفيفة الشهيرة قبل التمرين لأسباب وجيهة، فهي إضافة إلى كونها سهلة الحمل ومريحة ولذيذة، ولكنها أيضًا تعزز عوامل الصحة التي يمكن أن تعزز أداء لياقتك البدنية، يمكن أن يساعدك الموز المليء بمصادر الطاقة الطبيعية والمواد المغذية الأساسية على أداء أفضل أثناء ممارسة التمارين الرياضية، يوفر محتواها العالي من الكربوهيدرات طاقة مستدامة، بينما يساعد محتواها من البوتاسيوم في وظيفة العضلات، كما أن سهولة هضمها تعني أنها لن تثقل كاهلك أثناء نظام التمرين، تابع القراءة لمعرفة المزيد عن فوائد تناول الموز قبل التمرين.

هل من المفيد تناول الموز قبل ممارسة الرياضة؟

فيما يلي بعض الفوائد المحتملة للموز والتي تساعد على تحسين أدائك أثناء التمرين:

غني بالكربوهيدرات

يعد الموز مصدرًا رائعًا للكربوهيدرات، التي يقوم جسمك بتكسيرها إلى جلوكوز للحصول على الطاقة، وفقًا لدراسة أجريت عام 2018 ونشرت في مجلة جودة الأغذية وسلامتها، هذه الطاقة المستدامة ضرورية لتزويدك بالطاقة أثناء التمرين، وخاصة تمارين التحمل.

نسبة عالية من البوتاسيوم

يعد الموز مصدرًا ممتازًا للبوتاسيوم ، وهو المعدن الذي يلعب دورًا حاسمًا في وظيفة العضلات والنبضات العصبية، وفقًا لدراسة أجريت عام 2012 ونشرت في مجلة Advances in Nutrition، إن تعويض البوتاسيوم المفقود من خلال العرق أثناء ممارسة التمارين الرياضية يمكن أن يساعد في منع تشنجات العضلات والتعب.

سهل الهضم

يتم هضم الموز بسهولة أكبر من الوجبات الخفيفة الأخرى قبل التمرين، “وهذا يعني أنك لن تشعر بأي إزعاج في المعدة أثناء ممارسة الرياضة”، وفقًا لخبراء التغذية.

يساعد في الاستشفاء العضلي

وفقا لدراسة أجريت عام 2018 ونشرت في مجلةPlos One ، قد يساعد الموز في تعافي العضلات بعد التمرين، ويرجع ذلك على الأرجح إلى مزيجها من الكربوهيدرات والبوتاسيوم، يقول الخبير: “إنه أيضًا مصدر جيد لفيتامين ب 6 (البيريدوكسين) وهو ضروري لإعادة بناء العضلات الهزيلة بعد التمرين”.

يوفر الألياف والكهارل

يحتوي الموز على كمية جيدة من الألياف، مما يساعد على إطلاق الطاقة ببطء وثبات طوال التمرين، بالإضافة إلى ذلك، الموز مليء بالإلكتروليتات، وهي معادن تساعد على تنظيم توازن السوائل في الجسم. يتم فقدان الإلكتروليتات من خلال العرق، ويمكن أن يساعد تجديدها في منع الجفاف وتحسين الأداء.

يقلل الالتهابات

هل تبحث عن طرق لتقليل الالتهابات؟ حاول إضافة الموز إلى نظامك الغذائي اليومي، يقلل الموز من التهاب العضلات بعد التمرين بسبب وجود مركبات مثل الفينولات والكاروتينات والفيتوستيرولات.

تحتوي الموز على نسبة عالية من الكربوهيدرات، وهي ضرورية لإطلاق الطاقة أثناء النشاط البدني، يساعد تناول الموز قبل التمرين على الإطلاق البطيء والمستمر للجلوكوز من الكبد إلى العضلات بسبب محتواه من الألياف، كما يقلل من فترة الإرهاق بنسبة 10-15 في المائة، يحتوي الموز أيضًا على البوتاسيوم المطلوب للحفاظ على صحة العضلات وانقباضها.

يقول الخبير: “يفقد الجسم البوتاسيوم من خلال العرق، ويمكن أن يؤدي انخفاض مستويات البوتاسيوم إلى تقلصات عضلية مفاجئة وغثيان وانزعاج في البطن، إن تناول الموز قبل التمرين يعتني بمستويات البوتاسيوم في الجسم”.

ما هي الآثار الجانبية للموز؟

إن الإفراط في تناول أي شيء قد لا يكون مفيدًا لصحتك. وينطبق الأمر نفسه على الموز. وفيما يلي بعض الآثار الجانبية المحتملة لتناول الموز:

الإفراط في تناول الموز قد يسبب الانتفاخ، وتشنجات البطن، والدوار، والغثيان، والقيء.

الإفراط في تناول الموز قد يؤدي إلى زيادة الوزن.

تناول الموز غير الناضج يمكن أن يؤدي إلى الإمساك بسبب محتواه الكبير من النشا.

الموز مصدر جيد للبوتاسيوم، وبالتالي تناوله يؤدي إلى فرط بوتاسيوم الدم. الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القلب والفشل الكلوي وضعف العضلات بحاجة إلى توخي الحذر.

قد يصاب الأشخاص المصابون بالصداع النصفي بالإفراط في تناول الموز لأنه يحتوي على التيرامين.