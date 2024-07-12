فاكهة تحميك من السرطان وأمراض القلب.. ماذا تعرف عن التوت الذهبي “الحرنكش”

الرياض - أميرة القحطاني - التوت الذهبي، أو ما يعرف بالحرنكش، هو فاكهة صغيرة برتقالية اللون تعرف بطعمها الحامض الحلو، وتزرع في المناطق الساحلية وتنتشر في مختلف أنحاء العالم، وتعد من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية، فهي غنية بمضادات الأكسدة الطبيعية، بالإضافة إلى مركبات البوليفينول الرئيسية، كما إنها تساعد في مكافحة مرض السكري ومكافحة السمنة وحماية القلب والأوعية الدموية، مما يجعله ذا فوائد صحية متعددة، وفي هذا المقال، نستعرض أهم فوائد التوت الذهبي:

فوائد التوت الذهبي “الحرنكش”

غني بمضادات الأكسدة:

يحتوي الحرنكش على كمية عالية من مضادات الأكسدة، مثل فيتامين C والبيتاكاروتين، التي تساعد على حماية الجسم من أضرار الجذور الحرة، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان وأمراض أخرى.

يعزز جهاز المناعة:

يعد الحرنكش مصدرًا غنيًا بفيتامين C، الذي يساعد على تقوية جهاز المناعة ومحاربة العدوى.

يحسن صحة الجهاز الهضمي:

يحتوي الحرنكش على الألياف الغذائية، التي تساعد على تحسين الهضم وتنظيم حركة الأمعاء، كما أنه يساعد على علاج الإمساك.

يحافظ على صحة القلب:

يساعد الحرنكش على خفض ضغط الدم والكولسترول، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

يحافظ على صحة العيون:

يحتوي الحرنكش على فيتامين A، الذي يساعد على تحسين الرؤية ومنع أمراض العيون، مثل إعتام عدسة العين والضمور البقعي.

يعزز صحة البشرة:

يساعد الحرنكش على تحسين صحة البشرة ومحاربة علامات الشيخوخة، كما أنه يساعد على علاج حب الشباب والتهابات البشرة.

أقرأ أيضا: –

يساعد على إنقاص الوزن:

يعد الحرنكش من الفواكه قليلة السعرات الحرارية، مما يجعله خيارًا مناسبًا للأشخاص الذين يرغبون في إنقاص الوزن.

فوائد أخرى:

يساعد الحرنكش على تقوية العظام والأسنان، ويحسن صحة الجهاز التنفسي، ويقلل من خطر الإصابة بفقر الدم.