تعرف على أسعار سبائك الذهب في السعودية تحديث 23/8/2024

الرياض - أميرة القحطاني - أسعار سبائك الذهب في السعودية ضمن آخر تحديث، تتعدد السبائك التي يرغب المستثمرين في شراءها لذلك فهي تتوفر بدءا من وزن 1 جرام إلى 10 جرام وأكبر، ويواصل المستثمرين البحث عن قيمة تلك السبائك يومياً وتوفير جدول أسعار سبائك الذهب هنا سيسهل العملية، سنستعرض معاً بتاريخ 23/8/2024 سعر سبيكة الذهب وماهي أبرز الشركات الموفرة لها.

أسعار سبائك الذهب في السعودية

يمكنكم الوصول إلى أسعار سبائك الذهب المتاحة على موقع الخليج 365 الالكتروني، ضمن الخدمات المميزة التي يقدمها لقرائه وزواره من اجل مساعدتهم في تقدير الأسعار وإختيار شركة موثوقة لشراء الذهب فيما يخص السبائك من عيار 24 الخالصة من الذهب، أما الان يمكنكم بدء مطالعة تفاصيل أسعار السبائك الذهبية من المعلومات التالية:”

سبيكة الذهب 1 جرام

السعر بالريال: 330.54

السعر بالدولار: 88.14

سبيكة ذهب 5 جرام

السعر بالريال: 1,562.53

السعر بالدولار: 416.68

سبيكة الذهب 10 جرام

السعر بالريال: 3,089.00

السعر بالدولار: 823.73

سبيكة الذهب 50 جرام

السعر بالريال: 15,234.68

السعر بالدولار: 4,062.58

سبيكة الذهب 100 جرام

السعر بالريال: 30,409.27

السعر بالدولار: 8,109.14

سعر سبيكة الذهب 1 كيلو

السعر بالريال: 302,590.25

السعر بالدولار: 80,690.73

يعتبر شراء سبائك الذهب في المملكة السعودية فرصة للكثيرين للادخار والاستثمار من خلال إعادة بيعه والتربح منه في حال إرتفاع أسعار الذهب، ويعتبر شركة ديوان الذهب أفضل مكان لشراء الذهب منه فهي من أكبر مصانع إنتاج الذهب ولديها سمعة مرموقة بفضل منتجاتها من السبائك عالية النقاء.