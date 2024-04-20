الإمارات وعُمان.. علاقات متجذرة وتفاهمات مشتركة

ابوظبي - سيف اليزيد - أحمد مراد (أبوظبي - القاهرة)

تُجسد العلاقات الإماراتية العُمانية نموذجاً ناجحاً وفريداً في مسيرة العلاقات الإقليمية والدولية في ظل وجود العديد من التفاهمات المشتركة وتقارب وجهات النظر حيال مختلف القضايا والأحداث، مستندة إلى علاقات تاريخية وأخوية تمتد إلى أكثر من 50 عاماً.

وتدفع زيارة سلطان عُمان غداً بالعلاقات الثنائية إلى مزيد من التقدم والرفاهية.

وتكتسب زيارة الدولة التي يقوم بها صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان الشقيقة، إلى الدولة غداً، ولقاؤه أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أهمية كبيرة للدفع بالعلاقات الثنائية إلى مزيد من التقدم والرفاهية للشعبين الشقيقين في جميع المجالات، وتحقيق المصالح المشتركة والمتبادلة بينهما، إضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية.

وتحرص القيادة في البلدين على استمرار التنسيق والتشاور من أجل دعم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ما يجعلهما محوراً استراتيجياً مهماً في المنطقة، إضافة إلى كونهما من الركائز الأساسية للأمن القومي العربي والخليجي، بتبنيهما سياسة خارجية رشيدة تدعو إلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، وحل المشاكل والخلافات بالطرق السلمية والحوار عبر آليات التفاوض، وتحت مظلة منظمات المجتمع الدولي.

يحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان الشقيقة، على تبادل الزيارات الرسمية والأخوية، ما أسهم في تعميق وتقوية العلاقات الإماراتية العُمانية خلال الفترة الماضية.

وبعد مرور نحو 5 أشهر فقط على توليه رئاسة الدولة، وتحديداً في أواخر سبتمبر 2022، زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان سلطنة عُمان، وخلال الزيارة تم توقيع 16 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين، وهو ما شكل طفرة غير مسبوقة في مسيرة العلاقات بين البلدين.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال الزيارة، أن العلاقات التاريخية الراسخة بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان لها طابعها الخاص، فهي تمتد في نسيج اجتماعي وثقافي واحد، وتستند إلى أواصر الأخوة العميقة، والجيرة الطيبة، والتداخل العائلي والأسري، بجانب قاعدة كبيرة ومتنوعة وثرية من المصالح المشتركة.

وأصدرت الإمارات وعُمان في ختام زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى سلطنة عُمان في أواخر سبتمبر 2022 بياناً مشتركاً أكدتا فيه سعيهما المشترك لتطوير مختلف جوانب العلاقات الثنائية، والعمل على تنسيق مواقفهما المشتركة بما يخدم مصالحهما، ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. كما زار صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق الإمارات مرتين، الأولى في مايو 2022 لتقديم التعازي في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، والثانية في 18 يناير 2023 للمشاركة في اللقاء الأخوي لعدد من قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن ومصر. وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، زار سلطنة عُمان مرات عديدة عندما كان ولياً للعهد، منها زيارة في أكتوبر 2011، وزيارة في ديسمبر 2013، وزيارة في أكتوبر 2016.