برعاية ديوان الرئاسة وضمن العرس الجماعي.. رئيس الدولة ومحمد بن راشد يشهدان أفراح آل نهيان

ابوظبي - سيف اليزيد - حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، أفراح آل نهيان في قصر المشرف، ضمن العرس الجماعي الذي أقيم على مستوى الدولة لعدد من أبناء الوطن برعاية ديوان الرئاسة.

وهنأ سموه العرسان وذويهم، متمنياً لهم السعادة والتوفيق في حياتهم الأسرية، وإنشاء أسر مستقرة قائمة على المودة والرحمة، تعزز قوة المجتمع، مؤكداً سموه أن الدولة تولي أهمية كبيرة للأسرة لكونها النواة الرئيسية للمجتمع الناجح.

وعبَّر العرسان وذووهم عن شكرهم لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على حضور سموه حفل زفافهم، ودعم القيادة لهم في تكوين أسر جديدة.

والتقطت لسموه الصور الجماعية التذكارية مع العرسان وذويهم بهذه المناسبة.

كما حضر الحفل، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، بجانب عدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين والضيوف المدعوين وذوي العرسان.

وشارك في العرس الجماعي كلٌّ من الشيخ خليفة بن سلطان بن حمدان آل نهيان إلى كريمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان إلى كريمة محمد السويدي، والشيخ طحنون بن سعيد بن سيف آل نهيان إلى كريمة الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، والشيخ زايد بن سلطان بن طحنون آل نهيان إلى كريمة الشيخ محمد بن حمد آل نهيان، والشيخ طحنون بن سعيد بن طحنون آل نهيان إلى كريمة معالي أحمد خليفة السويدي.