الامارات | فرق عمل ومعدات حديثة لمتابعة تأثيرات الطقس في الشارقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أنها خصصت فرقاً وكوادر عمل مؤهلة ومعدات حديثة، وفق أفضل المواصفات، للتعامل مع تأثيرات الطقس والظروف الجوية الاستثنائية، مشيرة إلى أنها أنجزت صيانة المنشآت والمرافق الخدمية التي تأثرت بالمنخفض السابق، لتكون في حالة جاهزية تامة لمواجهة التأثيرات المحتملة للمنخفض الجوي المتوقع خلال اليومين المقبلين.

وأكد مدير إدارة المنطقة الوسطى، المهندس خليفة الطنيجي، إجراء أعمال صيانة في المنطقة الوسطى بعد المنخفض الجوي (الهدير)، شملت إعادة فحص الكابلات الأرضية بطول 275000 متر في مختلف مواقع البطائح والرفيعة وتاهل، والحوية وبن رشيد ومحافز، ونزوى والبداير والمدام، وبليدة وقطاة وشارع مليحة، وطريق كلباء وحمدة والحفيرة، والمدينة وسفاري الذيد، وطريق خورفكان وكل المناطق. كما تضمنت صيانة الخطوط الهوائية بطول 65 ألف متر، وتركيب وتغيير 45 محوّلاً هوائياً، وصيانة 240 محطة توزيع فرعية، وإنشاء وتركيب 25 محطة توزيع فرعية جديدة، وصيانة 180 RMU، وإصلاح وتركيب 360 من الأعمدة.