اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | "زايد الدولي" و"الاتحاد للطيران" يدعوان المسافرين لتخصيص وقت كافٍ للوصول للمطار بسبب ظروف الطقس

0 نشر
أبوظبي - وام 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن "زايد الدولي" و"الاتحاد للطيران" يدعوان المسافرين لتخصيص وقت كافٍ للوصول للمطار بسبب ظروف الطقس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعا مطار زايد الدولي المسافرين إلى ضرورة تخصيص وقت كاف للوصول إلى المطار في ظل حالة الطقس السائدة.

 وذكر مطار زايد الدولي، في تعميم اليوم، أن الوصول بوقت كاف إلى المطار يجنب المسافرين التأخر عن موعد الرحلة في حال حدوث ازدحامات مرورية.

 وطالب مطار زايد الدولي المسافرين بضرورة متابعة الأخبار والتحديثات الخاصة بحالة الطقس السائدة، وذلك من خلال التواصل المستمر مع شركات الطيران.

 وذكرت "الاتحاد للطيران"، في إفادة لوكالة أنباء الإمارات "وام" : يجب على المسافرين من مطار زايد الدولي التواجد بوقت إضافي للوصول، وذلك لتجنب أي تأخير للرحلات نتيجة للظروف الجوية من عواصف رعدية ورياح قوية عبر دولة الإمارات من 1 إلى 3 مايو الجاري.

 وأوصت "الاتحاد للطيران" المسافرين الذين يستخدمون خدمات الحافلات من الاتحاد بين مطار زايد الدولي ودبي والعين، على تسجيل وصولهم مبكراً للسماح بالمزيد من الوقت للوصول إلى المطار.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements