الامارات | طرق دبي تنجز أعمال توسعة على موقعين في منطقة الجداف والخليج التجاري بطول 1 كم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنجزت هيئة الطرق والمواصلات أعمال التوسعة المرورية على موقعين في منطقة الجداف والخليج التجاري بطول 1 كم، حيث شمل الموقع الأول تنفيذ توسعة سطحية لشارع الخيل عند منطقة الجداف، وذلك بإضافة مسار جديد لرفع انسيابية الحركة المرورية على الشارع باتجاه ديرة بطول 600 متر، وفي الموقع الثاني لشارع الخيل، نفذت الهيئة توسعة سطحية عند مدخل منطقة الخليج التجاري، وذلك بإضافة مسار جديد بطول 435 متراً.

وتأتي هذه التوسعة ضمن حزمة التحسينات التي تنفذها الهيئة في شبكة الطرق بإمارة دبي، لتعزيز انسيابية حركة المركبات ورفع كفاءة البنية التحتية في مختلف شوارع وطرق الإمارة، إلى جانب خدمة مستخدمي شارع الخيل من سكان المناطق القريبة والمشاريع التطويرية المجاورة، ورواد المناطق التجارية المحيطة بشارع الخيل.

وتفصيلاً، قال حمد الشحي، مدير إدارة الطرق في مؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات: "يعتبر شارع الخيل من الطرق الحيوية في إمارة دبي، حيث يشهد ارتفاعاً في حركة المركبات، وعليه حرصت الهيئة على إضافة مسار جديد عند منطقة الجداف، بزيادة عدد المسارات إلى 6 مسارات، وزيادة الطاقة الاستيعابية للشارع بنحو 2000 مركبة في الساعة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض الازدحام بنسبة 25%."

وأضاف الشحي: "تساهم التوسعة السطحية لشارع الخيل عند مدخل منطقة الخليج التجاري، في تحسين انسيابية حركة الدخول إلى منطقة الخليج التجاري من شارع الخيل، ورفع مستوى السلامة المرورية على الشارع في ذلك المقطع بالاتجاه إلى إمارة أبو ظبي، وستشمل المرحلة المقبلة تنفيذ أعمال تحسينية في عدد من المواقع بشارع الخيل ضمن مشروع تطوير شارع الخيل، ومن المتوقع الانتهاء منها في الربع الأخير من عام 2024."