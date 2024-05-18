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الامارات | «طرق دبي» تعدل أوقات حركة مرور الشاحنات بشارع محمد بن زايد

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 18 مايو 2024

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات، والقيادة العامة لشرطة دبي، تعديل أوقات حركة مرور الشاحنات على شارع الشيخ محمد بن زايد في الجزء الواقع بين شارع رأس الخور وإمارة الشارقة في الاتجاهين

وقالت الهيئةفي تغريدة  عبر منصة إكس:«إلى سائقي الشاحنات، إليكم أوقات حركة مرور الشاحنات على شارع الشيخ محمد بن زايد في الجزء الواقع بين شارع رأس الخور وإمارة الشارقة في الاتجاهين. يرجى استخدام الطرق البديلة مثل شارع الإمارات، أو الانتظار في استراحات الشاحنات خلال أوقات الحظر».

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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