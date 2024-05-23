الامارات | «صحة دبي» تطوّر كوادرها بالتعاون مع «جامعة بيرمنغهام»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّعت هيئة الصحة في دبي، أمس، مذكرة تفاهم مع «جامعة بيرمنغهام دبي»، أحد فروع «جامعة بيرمنغهام» البريطانية العريقة، لتطوير كوادرها البشرية، وتعزيز المواهب، والسياسات والاستراتيجيات الصحية، فضلاً عن استحداث آليات أكثر تطوراً للرصد والمتابعة والتقييم وقياس الأثر المستقبلي، وتبادل الخبرات والتجارب، إضافة إلى التعاون في البحث والتدريب. وقّع المذكرة مدير عام الهيئة، عوض صغير الكتبي، ورئيسة جامعة «بيرمنغهام دبي»، البروفيسورة يسرى المزوغي، بحضور عدد من المسؤولين والمختصين من الجانبين. وتزامن توقيع المذكرة مع تخريج 14 موظفاً من موظفي الهيئة من البرنامج التدريبي بعنوان «النظم الصحية وتطوير السياسات» الذي نفذته الجامعة، ويتوافق في معاييره ومنهجيته مع أفضل الممارسات العالمية المعمول بها في مجال التخطيط ورسم السياسات الصحية.