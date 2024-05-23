الامارات | «الإمارات للتعليم المدرسي» تعتمد جداول امتحانات نهاية العام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، الجداول الزمنية لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث والأخير من العام الدراسي الجاري (2023-2024)، لطلبة الصفوف من الثالث حتى الـ12، في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم. ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات في الخامس من يونيو المقبل، وتستمر حتى 14 من الشهر نفسه، للمواد الأساسية للمجموعة (A)، فيما حددت المؤسسة الفترة من 29 مايو إلى الرابع من يونيو المقبل، لتقديم مشروعات ومهام مواد المجموعة (B).

وحددت المؤسسة، ثمانية موجهات لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي الجاري، تتمثل في تطبيق الامتحانات ورقياً للصفين الثالث والرابع، من خلال الحضور الواقعي في المدرسة، وتطبق الامتحانات ورقياً وإلكترونياً للصفين الخامس والتاسع للمسارين (العام والمتقدم) حضورياً في المدرسة، فيما تطبيق الامتحانات ورقياً وإلكترونياً حسب المادة والصف للصفوف من الخامس حتى الـ12، من خلال الحضور الواقعي في المدرسة لجميع الطلبة بمدارس التعليم العام والخاص المطبق لمنهاج الوزارة.

ويقدم طلبة الصف الـ12 المسجلون بمدارس التعليم الخاص جميع امتحاناتهم في مدارس التعليم العام الحكومي، بإشراف وتنسيق مشترك مع منسقي الفروع المدرسية، كما يقدم طلبة الصف الـ12 المسجلون في مدارس التسامح جميع امتحاناتهم وفق توجيهات الفروع المدرسية.

وشددت المؤسسة في الموجهات على أهمية التزام الطلبة بالزي المدرسي الرسمي، وحثت الطلبة على إحضار أجهزة الحاسوب الخاصة بهم للمدرسة خلال فترة تأدية الامتحانات، ويطبق امتحان اللغة الإنجليزية للصف الـ12 كتابياً وإلكترونياً.

ووفقاً للجداول المعتمدة، يستهل طلبة الصف الـ12، لمختلف المسارات التعليمية (العام والمتقدم والنخبة)، امتحاناتهم يوم الخامس من يونيو المقبل، بمادة اللغة الإنجليزية على فترتين (كتابة وقراءة) إلكترونياً، تليها مادة الرياضيات (كتابياً وإلكترونياً) يوم السادس من الشهر ذاته.

ويؤدي طلبة المسارين العام والمتقدم الامتحان في مادة العلوم الصحية يوم الجمعة السابع من الشهر نفسه، فيما يتقدم طلبة النخبة إلى الامتحان في مادة الأحياء في اليوم ذاته، ويؤدي طلبة جميع المسارات امتحان الفيزياء يوم الاثنين الموافق 10 يونيو (كتابياً وإلكترونياً) على فترتين.

ومن المقرر أن يتقدم الطلبة لأداء امتحان اللغة العربية (ورقياً وإلكترونياً) يوم 11 من الشهر نفسه، على أن يؤدوا الامتحان في مادة الدراسات الاجتماعية يوم الأربعاء 12 منه، ومادة التربية الإسلامية يوم 13 من الشهر ذاته، ليختتم طلبة المسار التطبيقي، وتواصل بقية المسارات.

ويختتم طلبة الصف الـ12 (العام) سباق الامتحانات يوم 14 منه، بمادة الكيمياء أو الأحياء، فيما يختتم (المتقدم والنخبة) بمادة الكيمياء فقط في اليوم ذاته.

أما طلبة المسار التطبيقي، فيؤدون امتحان اللغة الإنجليزية (كتابة وقراءة) إلكترونياً يوم الخامس من يونيو المقبل، ثم الرياضيات التطبيقية يوم السادس منه، تليها العلوم التطبيقية في 10 من الشهر ذاته، ثم اللغة العربية 11 منه، ويؤدون الامتحان في مادة الدراسات الاجتماعية في يوم 12 من الشهر نفسه، ويختتمون بمادة التربية الإسلامية يوم 13 منه.

وأفاد ت المؤسسة بأن مدة الاختبار ساعتان ونصف الساعة، مقسّمة على جزأين، بواقع ساعة ونصف الساعة لاختبار الكتابة، وساعة واحدة للقراءة، على أن تبدأ الامتحانات في الساعة 12 ظهراً للمرحلة الثانوية، وتستمر حتى الساعة الثانية والنصف.