31 مايو.. إغلاق باب التسجيل في جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (وام)

تستعد اللجنة الفنية المسؤولة عن تقييم طلبات المشاركة في الدورة الرابعة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه لإجراء عمليات الفرز الأولي بعد إغلاق باب التسجيل في 31 مايو الجاري، والتأكد من استيفاء طلبات التسجيل الشروط المطلوبة.

تهدف الجائزة التي تقام كل سنتين، ويبلغ إجمالي جوائزها مليون دولار أميركي، وتشرف عليها مؤسسة «سقيا الإمارات» إلى تكريم المؤسسات ومراكز البحوث والمبتكرين الذين يطورون تقنيات ونماذج مبتكرة لإنتاج وتحلية وتنقية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، بهدف استحداث حلول لمشكلة شح المياه النظيفة.

وخلال الدورات الثلاث السابقة للجائزة، تم تكريم 31 فائزاً من 22 دولة حول العالم لمشروعاتهم المبتكرة في مجال تحلية وتنقية المياه باستخدام مصادر الطاقة المتجددة التي تشمل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وطاقة الكتلة الحيوية، والطاقة المائية، والطاقة التناضحية، والطاقة الحرارية الأرضية. تتضمن الجائزة أربع فئات رئيسة هي: «جائزة المشاريع المبتكرة» (جائزة المشاريع الصغيرة 240 ألف دولار موزعة على ثلاثة مراكز - جائزة المشاريع الكبيرة 300 ألف دولار موزعة على ثلاثة مراكز)، و«جائزة الابتكار في البحث والتطوير» (جائزة المؤسسات الوطنية 200 ألف دولار موزعة على ثلاثة مراكز - جائزة المؤسسات العالمية 200 ألف دولار موزعة على ثلاثة مراكز)، و«جائزة الابتكارات الفردية» (جائزة الشباب 20 ألف دولار لفائز واحد - جائزة الباحث المتميز 20 ألف دولار لفائز واحد)، و«جائزة الحلول المبتكرة للأزمات» (20 ألف دولار لفائز واحد).