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الامارات | إعادة فتح باب التسجيل للطلبة المواطنين بالمدارس الحكومية للعام 2024-2025

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شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح باب التسجيل للطلبة المواطنين بالمدارس الحكومية للعام 2024-2025 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، في حسابها الرسمي على منصة "إكس"، عن إعادة فتح باب التسجيل للطلبة المواطنين ومن في حكمهم في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2024 - 2025 لكافة المراحل الدراسية وذلك من يوم الاثنين الموافق 27 مايو الجاري وحتى الجمعة الموافق 7 يونيو 2024.  يرجى التأكد من تحديث بياناتكم الشخصية المرتبطة بالهوية الرقمية قبل تقديم طلب التسجيل إلكترونياً من خلال موقعنا الإلكتروني http://ese.gov.ae أو تطبيقنا الذكي UAE ESE.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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