الامارات | طقس الإمارات غداً.. صحوا بوجه عام مع انخفاض في درجات الحرارة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام ومغبرا أحياناً، مع انخفاض في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح الأربعاء مع فرصة تشكل الضباب أوالضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق الداخلية.

الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية / 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي متوسط الموج إلى مضطرب فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:08 والمد الثاني عند الساعة 03:27 والجزر الأول عند الساعة 10:47 والجزر الثاني عند الساعة 20:57.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:27 والمد الثاني عند الساعة 00:29 والجزر الأول عند الساعة 19:32 والجزر الثاني عند الساعة 07:22.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 38 28 80 30

دبي 40 29 90 30

الشارقة 42 27 90 25

عجمان 40 31 90 30

أم القيوين 42 27 90 25

رأس الخيمة 44 27 70 15

الفجيرة 41 32 80 20

العـين 45 30 75 10

ليوا 41 24 60 10

الرويس 34 29 50 20

السلع 37 29 60 20

دلـمـا 33 32 70 25

طنب الكبرى / الصغرى 29 28 85 25

أبو موسى 29 28 85 20.