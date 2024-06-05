الامارات | رئيس الدولة يهنئ رئيس الوزراء الهندي بفوزه في الانتخابات الأخيرة

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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة يهنئ رئيس الوزراء الهندي بفوزه في الانتخابات الأخيرة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بفوزه في الانتخابات الأخيرة.
وقال صاحب السمو في تدوينة عبر منصة "إكس": أهنئ الصديق ناريندرا مودي بفوزه في الانتخابات الأخيرة، متمنياً له التوفيق في قيادة الهند نحو المزيد من التقدم والنماء. أتطلع إلى مواصلة العمل معاً خلال الفترة المقبلة لتعزيز العلاقات الإماراتية-الهندية الإستراتيجية وتحقيق أهدافنا التنموية المشتركة لمصلحة شعبينا.
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