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الامارات | رئيس الدولة يهنئ رئيس الوزراء الهندي بفوزه في الانتخابات الأخيرة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بفوزه في الانتخابات الأخيرة. 

وقال صاحب السمو في تدوينة عبر منصة "إكس": أهنئ الصديق ناريندرا مودي بفوزه في الانتخابات الأخيرة، متمنياً له التوفيق في قيادة الهند نحو المزيد من التقدم والنماء. أتطلع إلى مواصلة العمل معاً خلال الفترة المقبلة لتعزيز العلاقات الإماراتية-الهندية الإستراتيجية وتحقيق أهدافنا التنموية المشتركة لمصلحة شعبينا.

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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