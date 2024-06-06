الامارات | 13.5 مليار درهم طلبات الدعم السكني بالشارقة في 13 عاماً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهرت بيانات دائرة الإسكان بالشارقة أن قيمة إجمالي الدعم السكني لمشروعات الإسكان بلغت 13 ملياراً و500 مليون درهم، استفاد منها 13 ألفاً و474 مستفيداً منذ بدايات تأسيس الدائرة في عام 2011، فيما بلغ إجمالي المنح المقدمة من الدائرة 6930 منحة، ووصل عدد القروض إلى 6544 قرضاً.

وأكد رئيس دائرة الإسكان، المهندس خالد بن بطي المهيري، خلال اللقاء الإعلامي «تواصل» الذي نظمه نادي الشارقة للصحافة في مقر الدائرة أمس، حرص الدائرة على تنفيذ توجيهات ورؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تسريع وتيرة الاستفادة من الدعم السكني، وتسخير جميع طاقاتها لتلبية الاحتياجات الإسكانية المقدمة لمواطني الإمارة من مختلف مدنها ومناطقها.

وأشار إلى أن الدائرة تعمل على تلبية الاحتياجات الإسكانية لأبناء الإمارة، والسعي إلى توفير المسكن المناسب والعيش الكريم للأسر المواطنة، والمضي قدماً للارتقاء بالواقع الإسكاني في الشارقة.

من جانبه أكد مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، طارق سعيد علاي، أهمية مبادرات دائرة الإسكان بالشارقة وفق رؤية وتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، لتوفير الاستقرار السكني للأسر المواطنة، والحياة الكريمة، مشيداً بجهود الدائرة في توفير الإسكان المستدام ودعم التوجهات التنموية في إمارة الشارقة.

وناقش لقاء «تواصل» آليات دعم المجمعات السكنية في مختلف مدن ومناطق الإمارة، لتحقيق الاستقرار الأسري للمواطنين واستمراراً لمسيرة التنمية المستدامة في إمارة الشارقة.

وتم إطلاع وسائل الإعلام على منظومة خيارات الدعم السكني التي تخدم مختلف شرائح المجتمع المتقدمين بطلب الحصول عليه، كخدمات البناء الجديد والاستكمال وشراء المسكن، والإضافة والصيانة، والحصول على مسكن حكومي جاهز ضمن المجمعات السكنية، وإنشاء الوحدات السكنية المصغرة.

وتنفذ دائرة الإسكان مشاريع متميزة تدعم تطوير منظومة الإسكان الحكومي في الإمارة وتهدف إلى تحسين واقع الإسكان ودعم متطلباته وتحقيق رفاهية وسعادة الأسر المواطنة مع مراعاة توافر جميع الاحتياجات والمرافق الخدمية والبنية التحتية.

وقال مدير إدارة الاتصال الحكومي في دائرة الإسكان، الدكتور أحمد النقبي، إن الدائرة تقدم الدعم السكني للمستحقين من مواطني الإمارة سواء كان منحة سكنية أو قرضاً سكنياً، مبيناً أن استحقاق القروض يكون لأصحاب الدخل الذي يزيد على 25 ألف درهم بينما يتم صرف المنح لمن يقل دخله عن هذا المبلغ.