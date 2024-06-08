الامارات | تغريدة عفوية من ولي أمر تحصد دعوات ووظيفة لابنه الخريج

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، تفاعلاً كبيراً ودعماً للطالب المواطن، أحمد إبراهيم الشامسي، وذلك بعد تغريدة عفوية نشرها والده، قال فيها: «مدرسة ولدي في الشارقة، التخريج في مركز دبي التجاري ليش؟!! بتخرجون محمد العبار؟!».

ولم تمضِ دقائق قليلة على التدوينة حتى حصل الابن الخريج على عرض وظيفي من مؤسس شركة «إعمار» العقارية، محمد العبار.

وقال والد الخريج، إبراهيم الشامسي، المعروف على «إكس» بـ«دايفر»، لـ«الإمارات اليوم»، إنه يكتب على حسابه الشخصي في منصة «إكس» بطريقة عفوية عن المواقف التي تصادفه بشكلٍ عام، لكنه فوجئ بحصد تدوينته الأخيرة بخصوص تخرج ابنه على هذا الكم الكبير من التفاعل الذي لم يقتصر على التعليقات فحسب، بل شمل عرض عمل ودعوات، فضلاً عن هدايا.

وأضاف أن «تفاعل محمد العبار (الذي ذكر اسمه في التدوينة) وعرضه الخاص بتوفير فرصة وظيفية فورية لابني فور تخرجه، دلالة كبيرة على روح التكاتف التي يتسم بها المجتمع الإماراتي، وتجسيد حي لحرص أبناء الوطن من المسؤولين على دعم وتشجيع الشباب لتحقيق نجاحاتهم وتحويل أحلامهم إلى واقعٍ ملموس».

وذكر الشامسي أنه تلقّى اتصالاً شخصياً من نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي، عبدالرحمن عبيد أبوالشوارب، الذي وعده بتنظيم حفل تخرج رائع، كما قدمت كل من شركتي «اتصالات من إي آند» و«دو» باقة بيانات ورقماً مميزاً كهدية تخرج لابنه أحمد.

وتابع الأب: «تفاعل متحف المستقبل مع تدوينتي أيضاً، قائلا: (بما أن تخرج ولدكم بيكون قريب منا، شو رأيكم يمر المتحف هو وأصدقاؤه ويتصورون أجمل صورة تخرج تذكارية في أجمل مبنى على وجه الأرض)».

وقال الشامسي إن محطة وقود الإمارات قدمت لابنه أحمد، الفئة الذهبية في تطبيق «إمكان»، إلى جانب عرض برنامج تدريبي تقني من «دبي الرقمية»، فضلاً عن تقديم «قمة المليار متابع» دعوة خاصة وسنوية لأحمد، علاوة على تقديم «مدينة إكسبو دبي» دخولاً مجانياً وصوراً تذكارية.

ولايزال الشامسي يستقبل الدعوات من شركات وجهات مختلفة في الدولة، الأمر الذي برهن، على حد قوله: «قوة تأثير مواقع التواصل الاجتماعي في نشر ثقافة التشجيع والتكريم وخلق بيئة إيجابية محفزة للطلبة الخريجين».

ونوه الشامسي بتفاعل «الإمارات اليوم» كذلك مع تدوينته من خلال عرضها تغطية حفل التخرج، مشدداً على أنها ليست المرة الأولى التي يحظى بها على دعم الصحيفة، حيث إنها قامت بتكريمه في عام 2012 بجائزة «شخصية أغسطس» لإنقاذه رضيعة من مركبة مسروقة.