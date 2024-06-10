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الامارات | رئيس الدولة يهنئ عبدالله الثاني بمناسبة اليوبيل الفضي لجلوسه على العرش

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 10 يونيو 2024

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"  الملك عبدالله الثاني بن الحسين مالك الأردن بمناسبة اليوبيل الفضي لجلوسه على العرش.

قال سموه في تغريدة عبر منصة " اكس": أهنئ أخي الملك عبدالله الثاني بن الحسين بمناسبة اليوبيل الفضي لجلوسه على العرش، متمنياً له موفور الصحة والعافية والتوفيق لمواصلة قيادة الأردن الشقيق نحو المزيد من التقدم والنماء.

وأضاف سموه أن العلاقات الإماراتية-الأردنية أخوية وتاريخية، ونواصل العمل معاً لتعزيزها وتنميتها لمصلحة شعبينا الشقيقين

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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