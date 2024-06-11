الامارات | مكتب شؤون الحجاج يطلق خدمة "فازع" للاستجابة لاحتياجات حجاج الدولة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 11 يونيو 2024

أطلق مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، منصة "فازع" للاستجابة للبلاغات الطارئة من قبل حجاج دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار الساعة.

وأكد الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس مكتب شؤون حجاج الإمارات، أن تفعيل المنصة يأتي لتسريع الاستجابة للحالات الطارئة من قبل حجاج الدولة، وإيجاد الحلول بالتنسيق مع اللجان الخدمية المعنية في المكتب والحملات.

وأوضح : “ نسعى إلى تسخير كافة الموارد لإسعاد الحجاج، وتأمين سبل راحتهم وسلامتهم، للخروج بموسم حج تسوده السكينة والرعاية والسلامة”.

وتعمل المنصة، عبر تأمين خطوط ساخنة، تتفاعل مباشرة مع البلاغات الواردة، بما يتماشى مع طبيعة العمل التي تحقق إغلاق جميع الحالات الطارئة بأسرع وقت ممكن.

وتعمل المنصة على مدار اليوم اعتبارا من يوم التروية وحتى نهاية موسم الحج.

وتهدف هذه الخطوة إلى إسعاد حجاج الدولة، وضمان جودة الخدمات المقدمة لهم، وتعزيز ريادة المكتب في تقديم أفضل الخدمات، والإرشاد اللازم للحاج في الحالات الطارئة.