الامارات | محاكم دبي: 210 خدمات قدمتها «في الشوفة» لكبار المواطنين وأصحاب الهمم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت محاكم دبي أن مبادرة «في الشوفة»، التي أُطلقت في شهر يوليو الماضي، قدمت 210 خدمات متنوّعة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، وتوزّعت الخدمات كما يلي، فقد استفاد 32 شخصاً من خدمة «شور»، بينهم 17 من كبار المواطنين و15 من أصحاب الهمم، بينما حصل 16 شخصاً على خدمة «سند»، منهم 11 من كبار المواطنين وخمسة من أصحاب الهمم.

أما خدمة «قريب»، فقد قدمت لـ53 مستفيداً، بينهم 29 من كبار المواطنين و24 من أصحاب الهمم، كما تم تقديم خدمة «عون» لمستفيد واحد من كبار المواطنين، فيما استفاد 76 شخصاً من خدمات «عضيد»، بينهم 57 من كبار المواطنين و19 من أصحاب الهمم، وقدمت خدمة التأجيل والإعفاء من الرسوم لـ22 شخصاً، بينهم 12 من كبار المواطنين و10 من أصحاب الهمم.

وعُقدت سلسلة من اللقاءات التعريفية مع مكاتب المحاماة والخبراء حول مبادرة «في الشوفة»، تم الاجتماع مع 20 مكتب محاماة، حيث تم توضيح آلية سير الطلب للحصول على الخدمات القانونية، كما عُقدت اجتماعات مع 15 مكتب خبرة لشرح كيفية تقديم الطلبات، مع التأكيد على ضرورة أن يكون مقدم الطلب من ذوي الدخل المحدود أو المعسر، حيث يتعين على مكاتب المحاماة تقديم تقرير أولي لتقييم جدوى قيد القضية.

علاوة على ذلك، تم تعديل استمارة طلب التأجيل من الرسوم القضائية، حيث أُضيف حقل خاص بالمستفيدين من مبادرة «في الشوفة»، ما يسهم في تيسير الإجراءات على المستفيدين، وقد تم تعميم النموذج الجديد على جميع مراكز العضيد لضمان سلاسة الإجراءات.

وتم تخصيص مواقف خاصة للمتعاملين المستهدفين في المبنى الرئيس ومبنى الأحوال الشخصية والتنفيذ لتيسير الوصول إلى الخدمات، كما تمت إضافة خيار في نظام مركز الاتصال يتيح للمستفيدين من مبادرة «في الشوفة» مساراً أسرع عن بقية المكالمات، ما يعكس التزام الدائرة بتقديم خدمات فعالة وسريعة تلبي احتياجات جميع المتعاملين.

وتأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية محاكم دبي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفير خدمات قضائية مبتكرة تتماشى مع أجندة دبي الاجتماعية 33، التي تسعى لبناء مجتمع متكامل ومستدام.

وأوضح المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى في محاكم دبي، محمد العبيدلي، أن إطلاق باقة خدمات «في الشوفة» يجسد التزام محاكم دبي العميق بتحقيق العدالة الاجتماعية، وأكد أن هذه المبادرة ليست مجرد خطوة نحو تطوير الخدمات القضائية، بل هي جزء لا يتجزأ من استراتيجية الدائرة لتعزيز الاستدامة الاجتماعية، وتقديم نموذج يُحتذى به في توفير بيئة قضائية متكاملة تشمل جميع فئات المجتمع.

وأضاف العبيدلي، أن هذه المبادرة تتوافق مع طموحات قيادتنا الرشيدة التي تؤكد دائماً أهمية دمج قيم العدالة والمساواة في جميع جوانب الحياة اليومية، ما يسهم في خلق مجتمع متماسك يدعم جميع أفراده ويعزّز من فرصهم في تحقيق الرفاهية.

وقال «نحن ملتزمون بدعم رؤية القيادة في بناء مستقبل مشرق، حيث تكون العدالة والخدمات القانونية في متناول الجميع، كما أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن صحة وراحة كبار المواطنين واستقرارهم الاجتماعي والنفسي هي من الأهداف التي يشملها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بكل الاهتمام والعناية، وهو ما يتضح في توجيهات سموّه الدائمة بتوفير كل ما من شأنه أن يكفل لكبار المواطنين أفضل أشكال الحياة الكريمة، تقديراً لما قدّموه من بذل وعطاء لوطنهم الإمارات».

محمد العبيدلي:

. المبادرة جزء من استراتيجية الدائرة لتعزيز الاستدامة الاجتماعية، وتقديم نموذج يُحتذى به في توفير بيئة قضائية متكاملة تشمل جميع فئات المجتمع.