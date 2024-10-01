الامارات | إدانات خليجية وعربية للاعتداء على مقر رئيس بعثة الإمارات في الخرطوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار الهجوم على مقر رئيس بعثة الإمارات في الخرطوم إدانة واستنكاراً واسعين، خليجياً وعربياً، وشددت الدول على رفضها جميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وأكدت تضامنها مع دولة الإمارات، واصفة الهجوم بأنه انتهاك خطر للقانون الدولي، وداعية إلى احترام حرمة مقارّ البعثات الدبلوماسية، وتوفير الحماية الكاملة لها، بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

فقد دانت المملكة العربية السعودية استهداف مقر سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية السودان، حيث أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة واستنكارها استهداف مقر سفير الإمارات لدى السودان، والذي يُعدُّ انتهاكاً للقانون الدولي.

وأكدت الوزارة رفض المملكة لهذه الانتهاكات، ورفضها لأشكال العنف كافة ضد الدبلوماسيين، مشددةً على ضرورة توفير الحماية للدبلوماسيين، واحترام مقار البعثات الدبلوماسية امتثالاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وأعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها بشدة الاعتداء السافر الذي استهدف مقر رئيس بعثة الإمارات في العاصمة السودانية الخرطوم، باعتباره انتهاكاً خطراً للمواثيق والأعراف الدولية التي تجرّم الاعتداء على حرمة المباني والبعثات الدبلوماسية، ومقار منتسبي السفارات.

وأكدت وزارة الخارجية في مملكة البحرين، في بيان بثته وكالة الأنباء البحرينية، أمس، تضامن مملكة البحرين مع دولة الإمارات، وموقفها الثابت والرافض لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي.

كما أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة دولة الكويت الهجوم الذي تعرض له مقر رئيس بعثة دولة الإمارات في الخرطوم، مؤكدة رفضها القاطع لمثل تلك الانتهاكات للقوانين والأعراف الدولية.

وشددت الوزارة في بيان لها بثته وكالة الأنباء الكويتية، أمس، على أهمية احترام حرمة مقار البعثات الدبلوماسية، وتوفير الحماية الكاملة لها، وفقاً لما نصت عليه اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.

وأعربت دولة قطر عن إدانتها الهجوم الذي تعرّض له مقر رئيس بعثة دولة الإمارات العربية المتحدة في الخرطوم، مؤكدة رفضها القاطع لانتهاك القوانين والأعراف الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان أوردته وكالة الأنباء القطرية أمس، أهمية احترام حرمة مقار البعثات الدبلوماسية، وتوفير الحماية الكاملة لها، بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.

وأعربت سلطنة عُمان عن إدانتها الاعتداء الذي استهدف مقر رئيس بعثة الإمارات في العاصمة السودانية الخرطوم.

وأعربت وزارة الخارجية العمانية، في بيان بثته وكالة الأنباء العمانية، أمس، عن شجبها هذه الهجمات التي تُعدُّ انتهاكاً واضحاً للمواثيق والأعراف والحصانات الدبلوماسية الممنوحة للمباني الدبلوماسية والمبتعثين الدبلوماسيين.

ودانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، بشدة، الاعتداء الذي استهدف مقر رئيس بعثة الإمارات العربية المتحدة في الخرطوم، الذي أسفر عن أضرار جسيمة في المبنى.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير الدكتور سفيان القضاة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية، أمس، إدانة المملكة ورفضها المطلق هذا الاعتداء على مقر رئيس بعثة الإمارات في الخرطوم، الذي يمثل انتهاكاً خطراً للقانون الدولي، واعتداء على حرمة المقار الدبلوماسية المحمية بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وأعرب القضاة عن تضامن المملكة الكامل ووقوفها مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكانت دولة الإمارات دانت بشدة الاعتداء الغاشم الذي استهدف مقر رئيس بعثة الدولة في الخرطوم، من خلال طائرة تابعة للجيش السوداني، الذي أدى إلى وقوع أضرار جسيمة في المبنى، مطالبة الجيش بتحمل المسؤولية كاملة عن هذا العمل الجبان.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أنها ستقدم مذكرة احتجاج لكل من جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، على هذا الاعتداء من قبل القوات المسلحة السودانية، الذي يمثل انتهاكاً صارخاً للمبدأ الأساسي المتمثل في حرمة المباني الدبلوماسية، مشددة على أهمية حماية المباني الدبلوماسية ومقار منتسبي السفارات، حسب الأعراف والمواثيق التي تحكم وتنظم العمل الدبلوماسي.

وأعربت الوزارة عن استنكارها الشديد هذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم جميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي.

ودان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، استهداف مقر رئيس بعثة الإمارات في الخرطوم، وأي مساس بالمباني الدبلوماسية ومقار المنتسبين للسفارات، وفق ما تمليه المواثيق والاتفاقات الدولية.

وأكد الأمين العام للجامعة في بيان أمس، مجدداً، ضرورة تنسيق الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى وقف الحرب وحقن الدماء في السودان، والعمل على الحفاظ على وحدة وسيادة السودان وسلامة أراضيه ومؤسساته.

كما دان رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، الاعتداء الذي استهدف مقر رئيس بعثة دولة الإمارات العربية المتحدة في العاصمة السودانية الخرطوم.

وشدد العسومي، في بيان، أمس، على ضرورة العمل على حماية حرمة البعثات الدبلوماسية ومقارها، واحترام المواثيق الدولية واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، مؤكداً رفضه القاطع جميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القانون الدولي.