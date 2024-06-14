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الامارات | حاكم رأس الخيمة يأمر بالإفراج عن 481 نزيلاً

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رأس الخيمة - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بالإفراج عن 481 من نزلاء المؤسسة الإصلاحية والعقابية في رأس الخيمة، ممن صدرت بحقهم أحكام مختلفة، وانطبقت عليهم شروط العفو، وتم تأهيلهم للاندماج في المجتمع، والإسهام في بنائه، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتعكس هذه المكرمة السامية اهتمام صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بهذه الفئة، وتمكينهم من ممارسة حياتهم مع أسرهم في هذه المناسبة السعيدة، وانطلاقاً من قيم العفو والتسامح المترسخة جذورها في مجتمع دولة الإمارات.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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