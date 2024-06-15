الامارات | محمد بن راشد: كل عام وجميع الشعوب الإسلامية بخير وصحة وسلام بمناسبة عيد الأضحى

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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: كل عام وجميع الشعوب الإسلامية بخير وصحة وسلام بمناسبة عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 15 يونيو 2024
قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تغريدة على منصة «إكس»: «يجتمع اليوم المسلمون في أنقى وأرقى تجمّع على وجه الأرض.. على صعيد عرفات.. نسأل الله أن يتقبل من الحجاج حجهم.. ومن المؤمنين دعاءهم.
وأضاف سموه: كل عام وجميع الشعوب الإسلامية في خير وصحة وسلام بمناسبة عيد الأضحى المبارك.. نسأل الله أن يعيده علينا وعليكم باليمن والبركات وقبول الطاعات».
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