«تريندز» يعلن مبادرة لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في أبحاث المستقبل

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز تريندز للبحوث والاستشارات، من العاصمة اليابانية طوكيو، مبادرة تهدف إلى تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة في تحليل البيانات وأبحاث استشراف المستقبل.

جاء ذلك على هامش المؤتمر السنوي الرابع للمركز الذي نظمه في جامعة طوكيو بالشراكة مع مركز أبحاث العلوم والتكنولوجيا المتقدمة (RCAST) التابع للجامعة.

وسيتعاون تريندز مع مركز (RCAST)، الذي وقع معه اتفاقية تعاون وشراكة بحثية خلال فعاليات المؤتمر، في إنتاج أبحاث مشتركة في مجال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير أساليب تحليل البيانات واستشراف المستقبل، بالإضافة إلى تطوير آليات العمل المطبقة في مركز تريندز في هذا المجال، من أجل التكيف مع التطورات العالمية المتسارعة في هذا المجال. وسيتولى مكتب تريندز في طوكيو، الذي يتولى إدارته البروفيسور ساتوشي إيكوشي، أستاذ بمركز أبحاث العلوم والتكنولوجيا المتقدمة (RCAST) بجامعة طوكيو، الرئيس المؤسس للمختبر المفتوح لاستراتيجيات الانبثاق، التابع لمركز (RCAST)، العمل على تفعيل هذه المبادة خلال المستقبل القريب.

وأعرب الدكتور محمد عبدالله العلي عن سعادته وفريق عمل وباحثي «تريندز» بإطلاق هذه المبادرة العلمية خلال وجود فريق عمل المركز في طوكيو وجامعتها العريقة.

وأضاف أن توظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات يمثل قفزة نوعية في مجال البحث العلمي، ويساهم في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه العالم اليوم، معرباً عن تطلعه لأن تساهم المبادرة في توظيف الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر وأعمق في بحوث ودراسات «تريندز»، والاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال الواعد.

ميدالية تريندز البحثية

كرم الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، البروفيسور ماساكازو سوغياما، مدير مركز أبحاث العلوم والتكنولوجيا المتقدمة بجامعة طوكيو، بمنحه «ميدالية تريندز البحثية»، تقديراً لدوره الكبير في دعم العمل المشترك بين المركزين، ومساهمته الفاعلة في نجاح المؤتمر السنوي الرابع لـ«تريندز». وتقدم البروفيسور ماساكازو سوغياما بالشكر لـ«تريندز» ورئيسه التنفيذي على منحه «ميدالية تريندز البحثية»، وقال: «يشرفني تلقي هذه الميدالية بما تحمله من تعبير ورؤية بحثة علمية عالمية». وأضاف أن مركز تريندز برؤيته ونتاجه البحثي العالمي يمثل نموذجاً يحتذى به.

جدير بالذكر أن مركز تريندز كان قد أعلن أيضاً خلال جولته البحثية الحالية عن «ميدالية تريندز البحثية» التي يتم منحها للشخصيات التي تقدم إسهامات مهمة في مجال تطوير البحث العلمي، وتحرص على تعزيز التعاون مع تريندز في ترسيخ ثقافة البحث العلمي في المجالات المختلفة.