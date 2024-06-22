الامارات | منصور بن زايد: كان لنا ولايزال المثل بإخلاصه وحكمته وعطفه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس» بمناسبة «يوم الأب العالمي»، صورة برفقة مؤسس الدولة، المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أرفقها سموه بتدوينة قال فيها: «في (يوم الأب العالمي) نستحضر القيم الأبوية النبيلة التي أرساها الوالد الشيخ زايد طيب الله ثراه. كان لنا، ولايزال، المثل والقدوة بجميل صنعه وإخلاصه وحكمته وعطفه».