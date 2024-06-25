الامارات | رئيس الدولة ونائباه يهنئون أمير قطر بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم

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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة ونائباه يهنئون أمير قطر بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بمناسبة ذكرى تولي سموه مقاليد الحكم في دولة قطر الشقيقة.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
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