الامارات | الابتعاث في الخارج.. استراتيجية متواصلة لصناعة الكفاءات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُعد برامج الابتعاث للخارج أحد المسارات المهمة لرفد الوطن بالكفاءات والكوادر القادرة على تحقيق التقدم. وقد وفرت الجهات التعليمية في الدولة خمسة برامج رئيسة تتيح للطلبة المواطنين فرص الدراسة في أفضل الجامعات العالمية، تشمل بعثة صاحب السمو رئيس الدولة للطلبة المتميزين علمياً، وبرنامج البعثات الدراسية التابع لوزارة التربية والتعليم، وبرنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي، وبرنامج بعثات أبوظبي للطلبة المتميزين، إضافة إلى برنامج «خطوة» لابتعاث الطلبة الإماراتيين.

وأكد مرشدون أكاديميون أن الابتعاث للخارج يفيد في تطوير تجارب الطلبة وصقل شخصياتهم، إلى جانب الفوائد التي يعود بها على الدولة، من خلال تنوع التخصصات الذي يُسهم في بناء الدولة وتحقيق رؤيتها الوطنية، حيث توفر البعثات الدراسية فرصة للطلبة الإماراتيين المتميزين للتخصص في شتى المجالات التي تلبّي احتياجات التنمية في الدولة، ورفدها بكوادر مواطنة، وتكوين أجيال مؤهلة، وفق أرفع المستويات العلمية لمواصلة مسيرة البناء والتطوير التي تشهدها دولة الإمارات.

وتقدم بعثة صاحب السمو رئيس الدولة للطلبة المتميزين علمياً، بعثات دراسية رائدة في أرقى الجامعات المحلية والدولية، للإسهام في إعداد جيل واعد يواكب جهود التنمية والتطلعات المستقبلية للدولة، وتتيح للطلبة الالتحاق بأفضل جامعات الولايات المتحدة الأميركية وكندا وأستراليا، ونيوزيلندا وكوريا، وألمانيا وإسبانيا وفرنسا، وسنغافورة والصين واليابان، وروسيا وسويسرا.

فيما يسعى برنامج البعثات الدراسية التابع لوزارة التربية والتعليم إلى بناء كوادر إماراتية قادرة على قيادة التنمية المستقبلية في القطاعات ذات الأولوية، عبر توفير بعثات دراسية في ستة تخصصات رئيسة، تشمل العلوم الإنسانية والفنون، والهندسة، والتكنولوجيا، والطب وعلوم الحياة، والعلوم الطبيعية، والعلوم الاجتماعية والإدارية. وتتضمن التخصصات الرئيسة 56 تخصصاً فرعياً ضمن أفضل 50 جامعة في التخصص المراد دراسته، وضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم في التصنيف العام، بحسب الدول المحددة للابتعاث.

وأتاحت دائرة التعليم والمعرفة للطلبة الإماراتيين المتميزين الفرصة لمتابعة دراساتهم الجامعية في أرقى الجامعات العالمية خارج الدولة، والحصول على درجة البكالوريوس من جامعات رائدة عالمياً، مشيرة إلى أن البرنامج يوفر نحو 90 تخصصاً من تخصصات «النخبة الإبداعية» ويستهدف طلبة الصف الـ12 في إمارة أبوظبي، إضافة إلى الطلبة المسجلين حالياً في مرحلة البكالوريوس في الجامعات، بسن 24 عاماً وما دون.

فيما يستهدف برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي، تقديم المنح الدراسية للطلبة الإماراتيين المتفوقين، وتسهيل ابتعاثهم للجامعات المرموقة في تخصصات دراسية تتوافق مع احتياجات سوق العمل. ويركز البرنامج على إتاحة الفرص الاستثنائية أمام الطلبة الإماراتيين المتميزين للحصول على أفضل فرص التعليم العالي عالمياً، إضافة إلى تمكينهم من تطوير مهاراتهم القيادية، والإسهام في تسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دبي.

كما يتميز برنامج «خطوة» بمعايير قبوله المبسطة، حيث يمكن لخريجي المرحلة الثانوية من المدارس الحكومية والخاصة ومدارس الشراكات التعليمية في أبوظبي، تقديم طلبات الانضمام للبرنامج في حال تحقيقهم معدلاً عاماً لا يقل عن 65% في الصفين الـ11 والـ12، ونتيجة لا تقل عن 3.5 على الأقل في اختبار «الآيلتس» في السنتين الماضيتين، والاستعداد للالتزام بالإقامة مع عائلة حسب متطلبات البرنامج.