الامارات | جامعة حمدان الذكية تستقبل طلبات التقدم لمنحة حمدان بن محمد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت جامعة حمدان بن محمد الذكية عن استقبال طلبات التقدم لمنحة سموّ الشيخ حمدان بن محمد الدراسية بدءاً من اليوم، وتركز هذه المبادرة على دعم وتشجيع الطلاب المتميزين لاستكمال دراستهم الجامعية في تخصّصات تؤهّلهم ليصبحوا قادة المستقبل.

وتستهدف المنحة خرّيجي الثانوية العامة الراغبين في متابعة دراستهم في الجامعة، وخرّيجي برنامج الخدمة الوطنية في الدولة الذين يستوفون متطلّبات القبول ويحقّقون معدلاً دراسياً لا يقل عن 90%.

وقال رئيس الجامعة، الدكتور منصور العور: إن استمرار تقديم هذه المنحة يعكس التزام الجامعة بدعم الطلاب المتفوّقين بموجب توجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الرئيس الأعلى للجامعة، وتزويد هؤلاء الطلاب بالموارد الأكاديمية والمهنية اللازمة لتمكينهم من المساهمة الفاعلة في نهضة الوطن وتقدّمه، لاسيما أن المبادرة تمثل قوة دافعة لجهود تأهيل الكفاءات الوطنية.

وأضاف: «سنواصل في الجامعة دعم الكوادر الوطنية وتعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية للتميّز في التعليم العالي».

وتشمل المنحة تغطية كاملة للرسوم الدراسية للطلاب الذين يستوفون متطلّبات القبول في الجامعة، وتركز البرامج الأكاديمية على تنمية مهارات حلّ المشكلات، وتحفيز التفكير النقدي، وتطوير المهارات التخصّصية في مجالات محدّدة، ما من شأنه تزويد الطلاب بالأدوات الضرورية لتعزيز نموّهم المعرفي ونجاحهم في مجالات تخصّصهم وفي بيئات الأعمال التنافسية.

ومن الجدير بالذكر أن باب استقبال الطلبات سيستمر حتى 26 يوليو الجاري، وعلى الراغبين في التقديم للحصول على المنحة التواصل مع فريق القبول في الجامعة، ليُقدّم لهم المساعدة والإجابة عن استفساراتهم.