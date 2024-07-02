الامارات | رئيس الدولة يهنئ هاتفياً محمد ولد الشيخ الغزواني بإعادة انتخابه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً، مع محمد ولد الشيخ الغزواني، هنأه خلاله بإعادة انتخابه رئيساً للجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة في الانتخابات الرئاسية التي جرت أخيراً، متمنياً له التوفيق في قيادة بلاده نحو مزيد من التنمية والتقدم.

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة، خلال الاتصال، تطلعه إلى مواصلة العمل المشترك مع الرئيس الموريتاني خلال الفترة المقبلة لتعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبه، شكر محمد ولد الشيخ الغزواني، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لتهنئته، وما أبداه من مشاعر أخوية طيبة، متمنياً له موفور الصحة والعافية ولدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بعث برقية تهنئة إلى محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة إلى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.