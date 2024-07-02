الامارات | حملة «صيف بلا حوادث 2024» لتعزيز أمن الطرق وسلامتها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشنت الإدارة العامة للعمليات المركزية في شرطة رأس الخيمة حملة «صيف بلا حوادث 2024»، التي تنظمها وزارة الداخلية، بهدف تعزيز أمن الطرق وسلامتها مرورياً.

وقال مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة رئيس فريق التوعية والسلامة المرورية في مجلس المرور الاتحادي، العميد أحمد الصم النقبي، الذي دشن الحملة في قرية تسجيل إينوك، بحضور مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين، العقيد صقر بن سلطان القاسمي، ومدير إدارة المرور والدوريات، العقيد الدكتور محمد عبدالله البحار، إنه تم خلال تدشين الحملة في قرية تسجيل إينوك، الاطلاع عن قرب على آلية فحص المركبات، وأنها تتم وفق أعلى المعايير والاشتراطات الدولية خاصة فيما يتعلق بسلامة الإطارات وصلاحيتها للسير بشكل آمن وغيرها من الفحوص الفنية.

وذكر العميد النقبي أنه تم توجيه باقة متنوعة من النصائح لأصحاب السيارات التي كانت موجودة بقرية التسجيل تمهيداً لفحصها تضمنت مطالبتهم بالتأكد الدوري من سلامة الإطارات، ومن توافر الهواء بداخلها بالكميات الكافية، وفقاً لحجمها، واقتناء النوعيات الجيدة منها، مع ضرورة مراقبة المياه داخل مبردات السيارات (الراديتر) بشكل مستمر.