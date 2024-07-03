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الامارات | 7 يوليو عطلة «الخاص» بمناسبة رأس السنة الهجرية

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن يوم الأحد الموافق السابع من يوليو الجاري، الأول من محرّم، عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في شركات ومؤسسات القطاع الخاص في الدولة، بمناسبة رأس السنة الهجرية لعام 1446.

جاء ذلك في تعميم أصدرته، أمس، وزارة الموارد البشرية والتوطين بهذه المناسبة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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