الامارات | 7 يوليو عطلة «الخاص» بمناسبة رأس السنة الهجرية

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شكرا لقرائتكم خبر عن 7 يوليو عطلة «الخاص» بمناسبة رأس السنة الهجرية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن يوم الأحد الموافق السابع من يوليو الجاري، الأول من محرّم، عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في شركات ومؤسسات القطاع الخاص في الدولة، بمناسبة رأس السنة الهجرية لعام 1446.
جاء ذلك في تعميم أصدرته، أمس، وزارة الموارد البشرية والتوطين بهذه المناسبة.
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