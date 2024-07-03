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الامارات | المؤسسة الاتحادية للشباب تطلق «الأجندة الوطنية للشباب 2031»

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت المؤسسة الاتحادية للشباب «الأجندة الوطنية للشباب 2031»، والتي تتضمن المرحلة الأولى منها 12 مبادرة وبرنامجاً ومشروعاً يتم تنفيذها بين عامي 2024 و2026، وذلك ضمن 5 مسارات تشمل الاقتصاد، والمجتمع والقيم، والقدوة، والمهارات والتعليم، وجودة الحياة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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