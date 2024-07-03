الامارات | المؤسسة الاتحادية للشباب تطلق «الأجندة الوطنية للشباب 2031»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت المؤسسة الاتحادية للشباب «الأجندة الوطنية للشباب 2031»، والتي تتضمن المرحلة الأولى منها 12 مبادرة وبرنامجاً ومشروعاً يتم تنفيذها بين عامي 2024 و2026، وذلك ضمن 5 مسارات تشمل الاقتصاد، والمجتمع والقيم، والقدوة، والمهارات والتعليم، وجودة الحياة.