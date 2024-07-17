الامارات | ودعه خالد بن محمد بن زايد.. الرئيس الإندونيسي يختتم زيارته إلى الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غادر فخامة جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة البلاد اليوم في ختام "زيارة دولة" قام بها إلى دولة الإمارات استغرقت يومين.

وكان في وداع فخامته والوفد المرافق لدى مغادرته مطار الرئاسة في العاصمة أبوظبي.. سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

كما كان في وداعه، معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية رئيس بعثة الشرف المرافقة للرئيس الإندونيسي وسعادة عبدالله الظاهري سفير الدولة لدى إندونيسيا وعدد من المسؤولين.