الامارات | 13500 فرصة عمل جديدة للمواطنين في شركات خاصة مرتبطة بـ"أدنوك".. تعرّف إلى التفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس) مذكرة تفاهم جديدة مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، تستهدف توفير 13,500 فرصة عمل للمواطنين في شركات القطاع الخاص المرتبطة بـ"أدنوك"، بحلول عام 2028، ما يعكس التزام الطرفين بتمكين الشباب الإماراتيين وتعزيز مشاركتهم في التنمية الاقتصادية والمستدامة.

وتوفّر "أدنوك" من خلال مذكرة التفاهم، التي تدعم الهدف الاستراتيجي لحكومة دولة الإمارات بتوفير 100 ألف وظيفة جديدة للكوادر المواطنة في القطاع الخاص خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، 1000 فرصة للتدريب المهني للمواطنين من خريجي الجامعات في الشركات العاملة ضمن سلسلة التوريد لأعمالها وأنشطتها من خلال برنامج "خبرة" التابع لنافس، على أن تخصص خلال العام الجاري فرص عمل وتدريب للكوادر المواطنة من أصحاب الكفاءات في منطقة الظفرة.