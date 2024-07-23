الامارات | «الهوية والجنسية»: «التأمين الصحي للتأشيرات السياحية» يوفر الرعاية لزائري الدولة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن «التأمين الصحي للتأشيرات السياحية»، يوفر الرعاية لزائري الدولة، مشيرة إلى أن مشروع التأمينات الصحية للتأشيرات السياحية، يدعم القطاعين السياحي والصحي في الدولة من خلال تنظيم وحوكمة إجراءات التأمين الصحي للتأشيرات السياحية، ومن ثم تعزيز تنافسية الدولة عالمياً في مؤشرات الإقامة والسفر.

وتم اعتماد المشروع كأحد المشاريع التحولية المعتمدة للدورة الثانية 2023-2024، ضمن اتفاقيات الأداء التي تم اعتمادها مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وتُعدُّ المشاريع التحولية، مبادرة نوعية تنقل الدولة نحو المستقبل، وتعزز من تنافسيتها، وتتميّز بتحقيق أثر كبير في القطاعات كافة ضمن فترات زمنية قصيرة. وقال مدير عام الهيئة، اللواء سهيل سعيد الخييلي في تصريح صحافي أمس، إن «المشروع يتضمن العمل على إصدار التأمين الصحي للتأشيرات السياحية من خلال المنصة الإلكترونية للتأمينات الصحية على مستوى الدولة، وذلك لتسهيل عملية إصدار التأمين الصحي أثناء التقديم على التأشيرات السياحية من خلال منظومة الخدمات الذكية في الهيئة».

وأضاف الخييلي أن اعتماد المشروع ضمن المشاريع التحولية للهيئة في الدورة الثانية، يسهم في تحول دولة الإمارات إلى مركز عالمي للاقتصاد الجديد، كمحور رئيس لرؤية نحن الإمارات 2031، من خلال الإسهام في جهود ومبادرات بناء الاقتصاد الأنشط، والأكثر تنافسية على مستوى العالم.

وأكد اللواء سهيل الخييلي أن تطبيق المشروع يهدف إلى تحقيق عدد من أولويات وأهداف الهيئة التي تتمثل في دعم القطاع السياحي في دولة الإمارات من خلال تشجيع الزائرين الراغبين في زيارة الدولة من جميع أنحاء العالم على زيارتها، وذلك بتوفير التأمين الصحي لهم في الحالات الطارئة، وكذلك دعم القطاع الصحي بالدولة عبر زيادة معدلات تشغيل المرافق الصحية، وزيادة عائد التشغيل، إضافة إلى حوكمة وتسهيل إجراءات إصدار التأمين الصحي الخاص بالتأشيرات السياحية للمتعاملين، وأتمتة عمليات التأمين الصحي للتأشيرات بواسطة المنصة الإلكترونية التي تقوم بإدارة عملية التسعير وإصدار التأمين من قبل جميع شركات التأمين بالدولة.