الامارات | «محمد بن راشد للفضاء» يفتح التسجيل في «مستكشف الفضاء الصيفي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن «مركز محمد بن راشد للفضاء»، أمس، فتح باب التسجيل لمخيم مستكشف الفضاء الصيفي لعام 2024، الذي يمثل فرصة استثنائية لعشاق الفضاء الذين تراوح أعمارهم بين 11 و15 عاماً، للتعرف أكثر إلى مجال استكشاف الفضاء. يهدف هذا المخيم إلى تحفيز الفضول، وتعزيز الإبداع، وتنمية الشغف بعلوم الفضاء لدى جيل المستقبل. وسيُعقد مخيم الطلاب في الفترة من الخامس إلى الثامن من أغسطس المقبل، بينما يُقام مخيم الطالبات من 12 إلى 15 من الشهر نفسه. وتتضمن فعاليات المخيم على مدار أربعة أيام، برامج ودورات نظرية وعملية، إضافة إلى أنشطة تفاعلية ومسابقات مبتكرة، لإلهام وتثقيف المشاركين.

وقال المركز في بيان صحافي، أمس، إن الطلاب سيحصلون، خلال المخيم، على دورة علمية مكثفة حول عالم الروبوتات، ودورها في مجال الفضاء، مثل استكشاف الكواكب الأخرى ومساعدة روّاد الفضاء في محطة الفضاء الدولية. كما ستتاح للأطفال فرصة تجربة بعض الأنشطة الروبوتية البسيطة بأنفسهم. كما سيتعرف الأطفال إلى كل ما يتعلق بالمهمات الفضائية لاكتشاف القمر والمريخ، لاسيما أنهما من أهم الأماكن التي يستكشفها العلماء حالياً.

وأشار إلى أن المخيم يتضمن تقديم دورات عملية حول كيفية أن يصبح الشخص رائد فضاء، وحياة روّاد الفضاء بما في ذلك التدريب والتخطيط المرتبط بالمهمات الفضائية. وسيحصل الأطفال أيضاً على تدريب حول كيفية تصميم مهمة فضائية، وتعلم كيفية تواصل روّاد الفضاء مع الأرض خلال وجودهم في الفضاء، إضافة إلى تصميم أعمال فنية ذات طابع فضائي لتخيل مستقبل استكشاف الفضاء، حيث يُعدُّ المخيم مزيجاً مثالياً بين التعلم والمرح، وهو مصمم لإلهام وإثارة المستكشفين الصغار.

وذكر أن المخيم يخضع لمتابعة عدد من المسؤولين بـ«مركز محمد بن راشد للفضاء» ومديري المشاريع، بهدف تزويد الطلاب بمعلومات ونشاطات ملهمة ومحفزة للاهتمام بعلوم وتكنولوجيا الفضاء. كما سيقوم المشاركون بجولة داخل مختبرات المركز، ما يوفر لهم لمحة فريدة عن أبحاث الفضاء والابتكار.

وفي هذا الصدد، قال مدير إدارة الاتصال الاستراتيجي، في «مركز محمد بن راشد للفضاء»، سعود كرمستجي: «يهدف مخيم الفضاء الصيفي إلى تعزيز المعرفة العلمية في مجال الفضاء من خلال أنشطة تفاعلية تلهم الطلاب، وتشجعهم على استكشاف ميادين جديدة».