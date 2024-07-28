«جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» ترعى «مسابقة بريكس للقرآن الكريم»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

رعت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية مسابقة بريكس للقرآن الكريم التي أقيمت في العاصمة الروسية موسكو خلال الفترة من 24 إلى 26 من شهر يوليو الجاري. ونَظَّمت المسابقةَ الإدارةُ الروحيَّةُ لمسلمي روسيا الاتحادية ومجلس المفتين في روسيا، بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وذلك بحضور الدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير الجامعة، الذي أكد خلال كلمته التي ألقاها في الحفل الختامي أهمية المسابقة في خدمة القرآن الكريم ومعانيه الراقية وقيمه الكبرى التي شكلت إنسانية الإنسان في أسمى صورها وأبهي حلتها وأعمق معانيها.

وقال: إنّ مشاركةَ دولة الإمارات العربيّة المتّحدة في هذه المسابقة القرآنيّةِ تعبيرٌ منها عن مواصلتها السّيرَ على نهجِها الأصيلِ الذي أسسه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسار على نهجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في العناية بكتاب الله، وحرصِها على نيل شرفِ خدمتِه والعنايةِ به وتكريم أهله.

وأضاف: «إنّ لدولةِ الإمارات العربيّة المتّحدة دوراً كبيراً في تعزيز المبادرات الرّاميةِ إلى العنايةِ بالقرآن الكريمِ وحفظه ونشر تعاليمه ومعانيه من خلال المراكز التي تضم طلاباً وطالبات من جميع أنحاء العالم، ومن خلال ترجمة معاني القرآن الكريم ومعانيه والاحتفاء به وبأهله».

وقامت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، بالتزامن مع مسابقة «بريكس» للقرآن الكريم، بتوزيع 3 آلاف نسخة من مصحف محمد بن زايد على مسلمي روسيا والمشاركين في المسابقة.