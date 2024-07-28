الامارات | حمدان بن محمد: دبي سجلت رقماً قياسياً جديداً باستقبالها 9.3 مليون زائر دولي خلال النصف الأول من 2024

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد: دبي سجلت رقماً قياسياً جديداً باستقبالها 9.3 مليون زائر دولي خلال النصف الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبلت دبي 9.31 مليون زائر دولي من يناير إلى يونيو 2024، بزيادة قدرها 9٪ عن 8.55 مليون سائح وافد في النصف الأول من عام 2023، وفقًا للبيانات التي نشرتها دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

وبعد إنجاز تاريخي في عام 2023، عندما استضافت المدينة 17.15 مليون زائر دولي بين عشية وضحاها، واصلت دبي الحفاظ على زخمها السياحي القوي. ويضع النمو في الأشهر الستة الأولى من هذا العام المدينة على المسار الصحيح لتحقيق أداء قياسي في عام 2024. وبتوجيه من القيادة الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبفضل جهود دائرة السياحة والتسويق التجاري بالتعاون مع أصحاب المصلحة، فإن ارتفاع عدد الزيارات الدولية يتماشى مع الهدف الطموح لأجندة دبي الاقتصادية D33 لتعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للأعمال والترفيه. وقال

سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس المجلس التنفيذي لدبي: "بتوجيه من الرؤية الاستراتيجية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يواصل قطاع السياحة في دبي إظهار إمكاناته القوية للنمو ومقترحاته الجذابة للمسافرين العالميين. وأضاف سموه أن دبي، من خلال نموها المستدام، تضع معايير جديدة للمدن في مختلف أنحاء العالم، بما يتماشى مع هدف أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي كواحدة من أبرز الاقتصادات الحضرية في العالم. وحث سموه جميع أصحاب المصلحة في الصناعة على توسيع الشراكات مع الأسواق الرئيسية، واستكشاف فرص جديدة والعمل على تعزيز قيمة العروض التي تقدمها دبي من خلال خلق تجارب غنية لا تنسى.

وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد: "إن النمو السياحي القوي الذي حققته دبي في النصف الأول من عام 2024 هو شهادة على قدرة المدينة على تعزيز الشراكات الإنتاجية بين القطاعين العام والخاص وبناء شبكات عالمية واسعة من التعاون. ومع كل عام، تواصل دبي ترسيخ مكانتها كرائدة في المشهد السياحي العالمي وتنمو شعبيتها كوجهة دولية. ونحن نواصل التزامنا بالحفاظ على هذا المسار الناجح وتعزيز مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لدبي. ومن خلال تطوير بنيتنا التحتية بشكل أكبر وتقديم خدمات استثنائية للزوار، نهدف إلى وضع معايير وأرقام قياسية جديدة في عام 2024".

الجوائز العالمية وفعاليات الصناعة

إن ارتفاع عدد الزيارات الدولية خلال النصف الأول من عام 2024 هو نتيجة لاستراتيجيات على مستوى المدينة تم إنشاؤها عبر ركائز السياحة الرئيسية، والتي تم إنشاؤها وتنفيذها بالشراكة مع أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص. وبصرف النظر عن النمو الذي ظهر من خلال الأداء، فقد أسفرت هذه الجهود أيضًا عن اعتراف دولي. واستهلت دبي عام 2024 بملاحظة إيجابية، حيث تم اختيارها كوجهة عالمية رقم 1 للعام الثالث على التوالي في جوائز اختيار المسافرين من موقع Tripadvisor في يناير، مما يجعلها أول مدينة تحقق هذا التكريم الفريد. وشهد النصف الأول من العام أيضًا اختيار دبي كوجهة رائدة في الشرق الأوسط من قبل جوائز السفر العالمية، في حين تم اختيار مطار دبي الدولي وميناء راشد كأفضل مطار وميناء للرحلات البحرية الرائد في الشرق الأوسط لعام 2024 على التوالي.

وقال سعادة هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: "إن الزيادة الكبيرة في أعداد الزيارات في النصف الأول من عام 2024 تعكس رؤية وقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ويتماشى مع هدف أجندة D33 لجعل دبي أفضل مدينة في العالم للزيارة والعيش والعمل فيها. هذا الأداء القوي، المدعوم بالتقدير العالمي، يثبت الطموح والمرونة التي تقود السياحة والاقتصاد الأوسع في دبي. "وينبع نجاحنا من نهجنا المتنوع في السوق، والشراكات القوية بين القطاعين العام والخاص، وسياسات التأشيرات الليبرالية، ومسارات النمو البديلة، وكلها عوامل محفزة للزيادة المستمرة في عدد الزيارات الترفيهية والتجارية، إلى جانب زيادة مستويات الاستثمار وتدفقات المواهب العالمية. وبالنظر إلى المستقبل، فإننا ملتزمون بدعم هذا المسار والبناء عليه، والاستفادة من أسواق المصدر المتنوعة لتعزيز مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لدبي"

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بالتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين وأكثر من 3000 شريك عالمي في 80 سوقًا، أسفرت الحملات المستهدفة لـ DET عن تحقيق دبي لنمو مذهل في الأسواق الرئيسية في النصف الأول من عام 2024. وبفضل الاستراتيجيات والأنشطة المخصصة التي تسلط الضوء على العروض الفريدة للمدينة وجاذبيتها الديناميكية وترابطها، حافظت دبي على مكانتها كوجهة سفر مفضلة للزوار من الأسواق التقليدية والناشئة الرئيسية.

من يناير إلى يونيو 2024، بلغت حصة الأسواق القريبة في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مجتمعة 26٪ من إجمالي الزوار، مع 1.27 مليون (14٪) و 1.09 مليون (12٪) وافد على التوالي. شكلت أوروبا الغربية 20٪ من زوار دبي، بإجمالي 1.89 مليون. كانت جنوب آسيا سوق مصدر رئيسي آخر، بإجمالي 1.62 مليون زائر (17٪)، وكذلك رابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية بإجمالي 1.37 مليون (15٪). وارتفعت حصة شمال شرق وجنوب شرق آسيا من 8% في بداية العام إلى 10% (896,000) من إجمالي الزوار بحلول نهاية النصف الأول من عام 2024، مدفوعة بالتعافي القوي من الصين. وشهدت مناطق أخرى أيضًا ارتفاعًا في عدد الزيارات إلى دبي، بما في ذلك الأمريكتان بواقع 617,000 (7%)، وأفريقيا بواقع 404,000 (4%)، وأستراليا بواقع 154,000 (2%).

الفنادق والضيافة

لا تزال الفنادق وأماكن الإقامة ذات المستوى العالمي تشكل أحد الركائز الأساسية لعروض دبي السياحية. وإضافة إلى جاذبية المدينة للزوار العالميين، شهد النصف الأول من العام عددًا من الافتتاحات البارزة بما في ذلك: ذا لانا، أول فندق لمجموعة دورشيستر في الشرق الأوسط؛ وسيرو ون زعبيل، أول فندق للياقة البدنية في دبي؛ وفندق هيلتون دبي كريك آند ريزيدنسز. وستواصل محفظة الإقامة في المدينة نموها مع افتتاحات جديدة مخطط لها خلال بقية العام، كجزء من نهج استراتيجي لتوسيع المخزون لتلبية الطلب وضمان تقديم دبي لزوارها مجموعة واسعة من الخيارات عبر فئات ونقاط سعرية مختلفة.

ووفقًا لأحدث بيانات دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، واصل قطاع الفنادق في الإمارة أداءً جيدًا في جميع مقاييس الضيافة من يناير إلى يونيو، بما في ذلك الإشغال ومتوسط ​​السعر اليومي والإيرادات لكل غرفة متاحة وطول إقامة الضيوف. وبلغ متوسط ​​إشغال فنادق دبي 78.7%، وهو من بين أعلى المعدلات في العالم، وهو أعلى بنسبة 1.0 نقطة مئوية عن نسبة الإشغال البالغة 77.7% التي تحققت لنفس الفترة من عام 2023. وارتفعت ليالي الغرف المشغولة بنسبة 3%، لتصل إلى 21.35 مليون ليلة بنهاية النصف الأول من عام 2024، مقارنة بـ 20.73 مليون ليلة في النصف الأول من عام 2023. وارتفع متوسط ​​سعر الغرفة إلى 558 درهماً إماراتياً خلال النصف الأول، بزيادة قدرها 4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، في حين ارتفعت إيرادات الغرفة المتاحة بنسبة 6% مقارنة بالعام الماضي، من 415 درهماً إماراتياً إلى 439 درهماً إماراتياً. وفي الوقت نفسه، بلغ إجمالي الغرف المتاحة في دبي 150.879 غرفة بنهاية يونيو 2024، مقارنة بـ 148.689 غرفة في يونيو 2023، وبلغ عدد المنشآت 823 منشأة، مقارنة بـ 810 في نفس الفترة من العام الماضي.

وقال سعادة عصام كاظم، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: "بفضل القيادة الثاقبة للمدينة واسترشادًا بأهداف أجندة D33، واصلت دبي البقاء في صدارة المنحنى من خلال الارتقاء بالمعايير بشكل أكبر من خلال البنية التحتية والتجارب والمعالم السياحية المبتكرة والمميزة على مستوى عالمي. لقد تم الاعتراف باستمرار بجودة الحياة والسلامة وإمكانية الوصول الاستثنائية عبر العديد من المؤشرات العالمية ونحن ملتزمون بالاستفادة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص لعرض دبي كوجهة لا بد من زيارتها. سيكون الدعم الثابت من شركائنا وأصحاب المصلحة أمرًا بالغ الأهمية في دفع حملاتنا العالمية القوية والخاصة بالسوق هذا الصيف، حيث نتطلع إلى البناء على هذا النمو الإيجابي طوال بقية عام 2024 ".

الشراكات والتعاون والحملات

بالتعاون مع أصحاب المصلحة والشركاء، تواصل DET إنشاء مسارات نمو جديدة تتجاوز السياحة التقليدية، من خلال الاستثمار وريادة الأعمال وجذب المواهب العالمية، مما يضمن بقاء المدينة مركزًا للإبداع والابتكار والتقدم التكنولوجي. وتظل الحملات والشراكات العالمية أيضًا محورًا رئيسيًا للمدينة، مع مبادرات مستمرة بما في ذلك "إلى أين ستأخذك دبي الآن؟"، وهو عرض ترويجي بقيادة الموسيقى لمخرج The Greatest Showman مايكل جراسي والذي يأخذ المشاهدين إلى كل ركن من أركان الإمارة، وبرنامج "Drop by Dubai"، الذي يروج لدبي كوجهة توقف مثالية.

ومن بين مناطق الجذب الرئيسية التي تم افتتاحها في النصف الأول من العام، عالم ريال مدريد في دبي باركس آند ريزورتس، أول منتزه ترفيهي في العالم يعمل تحت العلامة التجارية للنادي الإسباني الشهير لكرة القدم. ويتماشى الافتتاح مع الجهود التعاونية الأوسع بين النادي ودبي، بما في ذلك اتفاقية متعددة السنوات تم توقيعها بين DET وريال مدريد في أكتوبر 2023.

كما أقامت دبي شراكات مستمرة مع أسماء رئيسية في مجالات الموسيقى والترفيه، بما في ذلك الملحن الحائز على جائزة الأوسكار هانز زيمر، الذي أصبح مؤيدًا صريحًا للإمارة. وفي الوقت نفسه، في عالم فن الطهي، كان لدبي حلقة خاصة مدتها 50 دقيقة في الموسم السابع من Somebody Feed Phil، وهو برنامج سفر للطعام على Netflix حيث يقوم فيل روزنثال بجولة في المطاعم عبر المدن العالمية الكبرى

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تعززت مكانة دبي كعاصمة عالمية للطعام بعد الكشف عن النسخة الثالثة من دليل ميشلان دبي في يوليو. وضم الدليل 106 مطاعم، ارتفاعًا من 90 في عام 2023، بما في ذلك أربعة مطاعم حصلت على نجمتين، و15 بنجمة واحدة، وثلاثة بنجمة خضراء، و18 مطعمًا من مطاعم بيب جورماند، و69 مطعمًا تم اختيارهم من قبل ميشلان. وفي قائمة أفضل 50 مطعمًا في العالم لعام 2024، احتل مطعم تريسيند ستوديو المرتبة 13 وحصل على لقب أفضل مطعم في الشرق الأوسط، بينما احتل مطعم أورفالي بروس بيسترو المرتبة 64 على القائمة الموسعة. كما احتلت دبي المرتبة التاسعة في تصنيف تايم أوت لعام 2024 لأفضل 20 مدينة للطعام في العالم حاليًا.

كما يشهد التوسع المستمر في قطاع الرحلات البحرية فوائد كبيرة لدبي، وفي موسم الشتاء 2023/2024 من أكتوبر إلى أبريل، استقبلت الإمارة أكثر من 132 زيارة بحرية بين ميناء راشد وميناء دبي. وفي مارس/آذار، في معرض بورصة برلين الدولي للسياحة والسفر، انضمت دبي إلى سلطات بحرية وسياحية إقليمية أخرى لإضفاء الطابع الرسمي على تحالف كروز أرابيا الاستراتيجي، للترويج للخليج العربي كوجهة للرحلات البحرية على مستوى العالم.

وجهة الأحداث الدولية

تعززت مكانة دبي كمركز ترفيهي عالمي من خلال تقويم على مدار العام من الأحداث التجارية والترفيهية والرياضية، والتي تستمر في جذب السياح الدوليين. أقيمت بعض أكبر الأحداث السنوية في دبي خلال النصف الأول من العام، والتي نظمتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، بما في ذلك مهرجان دبي للتسوق، ورأس السنة الصينية، ورمضان في دبي، وعيد الفطر في دبي، والتخفيضات الكبرى عبر الإنترنت، ومهرجان دبي للمأكولات. تعد مفاجآت صيف دبي الجارية واحدة من أهم فعاليات التسوق والترفيه في دبي والتي تجعل المدينة نابضة بالحياة والحيوية في موسم الصيف كما هي الحال في جميع الأوقات الأخرى من العام، مما يعزز مكانة دبي كوجهة صيفية رائدة للعائلات. تشمل الأحداث القادمة طوال بقية عام 2024 موسم أزياء دبي خريف/شتاء، وتحدي اللياقة البدنية في دبي، ويوم الاتحاد الإماراتي.

لعبت الأحداث التجارية أيضًا دورًا حاسمًا - سواء من خلال المعارض التجارية المحلية الكبرى التي تستضيفها المدينة سنويًا، بالإضافة إلى المؤتمرات والاجتماعات التي تُقام في المدينة نتيجة لنشاط المزايدة الذي يقوده فعاليات الأعمال في دبي، وهي جزء من دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي ومكتب المؤتمرات الرسمي للمدينة. حتى الآن هذا العام، استضافت دبي عددًا من المعارض والعروض الصناعية الكبرى التي اجتذبت آلاف الزوار والعارضين، بما في ذلك معرض جلفود (150.000 زائر)، وسوق السفر العربي (46.000 زائر)، ومعرض دبي الدولي للقوارب الثلاثين التاريخي (أكثر من 1.000 علامة تجارية و200 قارب).

الشمولية وإمكانية الوصول

وفي سعيها لتحقيق أهداف أجندة D33، تلتزم دبي بتعزيز جودة حياة أصحاب الهمم. وتوفر مناطق الجذب الرئيسية مثل برج خليفة ودبي مول وشاطئ جميرا تدابير شاملة لسهولة الوصول للأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية والخفية مثل المساحات المخصصة والمنحدرات والمصاعد وتوفير حلقات السمع وقوائم الطعام القابلة للتغيير في الحجم.

وفي أبريل، أُعلن أن دبي تسير بخطى قياسية نحو أن تصبح وجهة معتمدة للتوحد، مع الجهود المبذولة في جميع أنحاء المدينة، بقيادة وزارة التعليم، مما يضعها على المسار الصحيح لتصبح أول وجهة معتمدة للتوحد في نصف الكرة الشرقي. وقد نجحت مناطق الجذب مثل دبي أكواريوم وحلبة دبي للتزلج على الجليد وجرين بلانيت وموشنجيت وو هوو وأتلانتس أكوافنتشر في الحصول على وضع مركز معتمد للتوحد (CAC)، الذي منحته IBCCES، في حين أظهرت مجموعات الفنادق الرئيسية مثل إعمار للضيافة وأتلانتس التزامها أيضًا من خلال الاستثمار في تدريب القوى العاملة لتأمين وضع مركز معتمد للتوحد.

مبادرات الاستدامة

تم تمديد "عام الاستدامة" في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى عام 2024 واستمر قطاعا السياحة والضيافة في دبي في قيادة استراتيجية السياحة البيئية في المدينة. وقد سلط " تقرير الاستدامة في دبي " الافتتاحي، الذي أصدرته دائرة السياحة في مايو، الضوء على خطط التنمية والإنجازات التي تدعم الأهداف العالمية مثل أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، والاستراتيجيات على مستوى الدولة بما في ذلك مبادرة الإمارات العربية المتحدة "صافي الصفر 2050".

وكجزء من حملة دبي للسياحة المستدامة المستمرة، مُنحت ختم دبي للسياحة المستدامة لـ 70 فندقًا في يناير، وسيتم تسمية المزيد في الأشهر المقبلة. يعترف الختم بالفنادق التي تتمتع بأعلى مستوى من الالتزام بـ "متطلبات الاستدامة التسعة عشر" لدائرة السياحة في دبي، من خلال نظام من ثلاث طبقات مع فئات ذهبية وفضية وبرونزية.

ومن بين المبادرات الرئيسية الأخرى للاستدامة على مستوى المدينة مبادرة "دبي كان"، التي تتماشى مع الجهود المبذولة لتحويل الإمارة إلى وجهة مستدامة رائدة وأفضل مدينة في العالم للزيارة والعمل والعيش فيها. ومنذ إطلاقها في فبراير 2022 من قبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، شهدت مبادرة "دبي كان"، من خلال حملتها "إعادة التعبئة مدى الحياة"، انخفاضًا في استخدام ما يعادل أكثر من 20.4 مليون زجاجة مياه بلاستيكية للاستخدام مرة واحدة سعة 500 مل و10.5 مليون لتر من المياه الموزعة عبر 50 نافورة مياه تقع في جميع أنحاء المدينة. وكان أحد المعالم الرئيسية الأخرى لحملة الاستدامة في دبي في النصف الأول من عام 2024 هو إطلاق وحدات الشعاب المرجانية التجريبية في دبي ريف في أبريل. كجزء من مبادرة "دبي كان"، تعد دبي ريف أكبر مشروع لتطوير الشعاب المرجانية البحرية في العالم، حيث من المقرر نشر 20 ألف وحدة عبر 600 كيلومتر مربع من مياه دبي بحلول عام 2027.

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