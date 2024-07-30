الامارات | هل يجوز للموظف قطع إجازته والعودة للعمل؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استشارة قانونية

سؤال

ورد سؤال من قارئ تقول فيه :

أنا موظف بإحدى الشركات الخاصة، وقدمت طلباً للحصول على إجازتي السنوية، وتمت الموافقة على الطلب وبالفعل قمت بالإجازة، إلا أنني لم أتمكن من السفر لبلدي الأم لظروف خاصة ، فقدمت طلب للشركة بقطع الإجازة على أن أحصل ما تبقي لي من أيام لاحقاً إلا أن صاحب الشركة رفض لأنه على حد زعمه أنه نسق أمور العمل على أساس قيامي بالإجازة، فهل يحق له ذلك؟

الإجابة :

المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف :

نعم يحق لصاحب العمل رفض انضمام العامل للعمل حال قطع إجازته، وفق المادة 29 من قانون العمل والمادة 19 من اللائحة التنفيذية، حيث أنه بالفعل هو الأدرى بمصلحة عمله ، وهو من كان قد نظم أموره بناء على الإجازة التي تقدمت به بمحض إرادتك

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