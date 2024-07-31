الامارات | «الداخلية» و«الخارجية» تدعمان المواطنين خارج الدولة في «الطوارئ»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وزارة الداخلية أن الملحقيات الشرطية التابعة للوزارة تعمل بالتعاون مع سفارات وقنصليات الدولة حول العالم، على تقديم الدعم للمواطنين في حال حدوث أي طارئ.

جاء ذلك ضمن جلسة توعوية افتراضية بعنوان «منظومة الأمن والسلامة للمواطنين خارج الدولة»، نظمها مكتب ثقافة احترام القانون بوزارة الداخلية، وتستهدف تقديم نصائح وإرشادات توعوية للمواطنين خارج الدولة قبل وأثناء وبعد السفر.

وقال مدير إدارة التمثيل الشرطي بمكتب الشؤون الدولية في وزارة الداخلية، الرائد سيف محمد الكعبي، خلال الجلسة، إن الملحقيات الشرطية تقوم بمتابعة القضايا التي يتعرض لها المواطنون خارج الدولة مع الجهات الشرطية أولاً بأول من خلال التنسيق مع السفارات ومراكز الشرطة خلال التحقيقات، وتعمل على حل المشكلات ودياً قبل وصولها إلى المحكمة.

ونصح المواطنين بالإبلاغ الفوري في حال حدوث أي طارئ معهم، كما تطرق للحديث حول خدمة «مرخوص» التي أطلقتها وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الخارجية، وتستهدف تعريف مواطني الدولة خارج الدولة بقائمة الدول التي تعترف وتستبدل الرخصة الإماراتية.

من جهته، استعرض رئيس قسم خدمات المواطنين بوزارة الخارجية، أحمد الكثيري خلال الجلسة، الخدمات الخاصة بالمسافرين الإماراتيين التي تقدمها وزارة الخارجية، وتشمل خدمة «تواجدي» التي تسهل التواصل معهم من قبل بعثات الدولة في الخارج في حالات الطوارئ والأزمات، بهدف مساعدتهم وتنسيق عودتهم إلى الدولة، وخدمة إصدار وثيقة العودة من خلال موقع وزارة الخارجية أو التطبيق الذكي للوزارة، في حالات فقدان جواز السفر أو انتهائه أو تلفه، إضافة إلى تخصيص رقم (80024) للتواصل الفوري مع سفارات وقنصليات الدولة في حالات الطوارئ.

ودعا الكثيري المواطنين المسافرين إلى الاطلاع على صفحة إرشادات السفر على الموقع الإلكتروني للوزارة، حيث توفر المعلومات اللازمة لكل وجهة سفر، بما في ذلك التحذيرات الحالية، ومعلومات عن الإعفاء من التأشيرات، كما نصحهم بضرورة التأكد من صلاحية جواز السفر، والتسجيل بالتأمين الصحي الدولي، والتسجيل في خدمة «تواجدي».

وأكدت وزارة الخارجية، ضمن حملاتها التوعوية، ضرورة اتباع المواطنين إرشادات رئيسة أثناء سفرهم، أهمها التأكد من صلاحية جواز السفر على ألّا تقل عن ستة أشهر، والاحتفاظ بنسخة إلكترونية من الوثائق الرسمية الخاصة بالمسافر، إضافة إلى الاحتفاظ بالوثائق الرسمية الأصلية في مكان آمن، وضرورة اختيار السكن المناسب الذي تتوافر فيه شروط الأمن والسلامة.

وتضمنت الإرشادات الواجب اتباعها لتجنب التعرض لحوادث السرقة والاعتداء، تفادي الخروج بشكل فردي، خصوصاً في أوقات متأخرة من الليل، وعدم المبالغة في المظهر ولبس المقتنيات الثمينة التي تشد الانتباه في الأماكن العامة، وعدم حمل مبالغ مالية كبيرة خلال السفر، والاستعاضة عنها باستخدام بطاقات الائتمان البنكية. وتأكيداً لسلامة مواطني الدولة خلال وجودهم في الخارج، تحث الوزارة المسافر الإماراتي على التسجيل في «تواجدي» من خلال الموقع الإلكتروني www.mofa.gov.ae أو التطبيق الذكي UAEMOFA.

كما وفرت وزارة الخارجية للمواطنين خارج الدولة، خطاً ساخناً للاستجابة للبلاغات الطارئة على مدار الساعة عبر الاتصال على الرقم 0097180024 في حالة تعرضهم لأي طارئ، أما للاستفسارات والتقديم على الخدمات، فيتوجب عليهم الاتصال على مركز اتصال الوزارة على الرقم 0097180044444.